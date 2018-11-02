《美元走勢－羅明立》習特通電美匯急挫，貿戰無實質進展只當調整

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒１０ １１２﹒６５ １１３﹒０２

歐元╱美元 １﹒１４２８ １﹒１３９１ １﹒１４１８

英鎊╱美元 １﹒３０１１ １﹒２９８６ １﹒２９９６

美元╱瑞郎 １﹒００２８ １﹒００１２ １﹒００１７

美元╱港元 ７﹒８４８６ ７﹒８３１５ ７﹒８３６２



《美元走勢》英國１０月製造業採購經理指數回落至５１﹒１，差於預期；而英倫銀行宣布

維持利率不變。不過，鎊匯仍然升越１﹒３０，主要因脫歐很可能在月內達成協議，加上美元急

挫，刺激英鎊強力反彈。昨日（１日）美國公布１０月ＩＳＭ製造業採購經理指數由５９﹒８回

落至５７﹒７，而中美領導人自５月後再次通電話，特朗普指雙方良好對話，並希望兩國為１１

月份特習會做好準備，似乎雙方有意就貿易問題再進行溝通。市場認為貿易戰現曙光，刺激美股

再度反彈超過２５０點，市場風險胃納回升令美匯急挫至９６﹒２０水平。

中美關係是困擾市場最大的不明朗因素，現時似有轉機便成為股市大跌後反彈的最佳借口，

連同貨幣及貴金屬等資產價格亦出現與近期相反的操作。不過，中美貿易戰未有實質進展前不宜

過份樂觀，只能當是短期調整，美匯在９６水平應有支持，可部署吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１３﹒３０ １１２﹒００ １１３﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１４００ １﹒１５００ １﹒１３５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

