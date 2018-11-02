  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2018 14:58

《美元走勢－羅明立》習特通電美匯急挫，貿戰無實質進展只當調整

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒１０　　　１１２﹒６５　　　１１３﹒０２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４２８　　　１﹒１３９１　　　１﹒１４１８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０１１　　　１﹒２９８６　　　１﹒２９９６
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００２８　　　１﹒００１２　　　１﹒００１７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８６　　　７﹒８３１５　　　７﹒８３６２

　　《美元走勢》英國１０月製造業採購經理指數回落至５１﹒１，差於預期；而英倫銀行宣布
維持利率不變。不過，鎊匯仍然升越１﹒３０，主要因脫歐很可能在月內達成協議，加上美元急
挫，刺激英鎊強力反彈。昨日（１日）美國公布１０月ＩＳＭ製造業採購經理指數由５９﹒８回
落至５７﹒７，而中美領導人自５月後再次通電話，特朗普指雙方良好對話，並希望兩國為１１
月份特習會做好準備，似乎雙方有意就貿易問題再進行溝通。市場認為貿易戰現曙光，刺激美股
再度反彈超過２５０點，市場風險胃納回升令美匯急挫至９６﹒２０水平。
　　中美關係是困擾市場最大的不明朗因素，現時似有轉機便成為股市大跌後反彈的最佳借口，
連同貨幣及貴金屬等資產價格亦出現與近期相反的操作。不過，中美貿易戰未有實質進展前不宜
過份樂觀，只能當是短期調整，美匯在９６水平應有支持，可部署吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１３﹒３０　　　１１２﹒００　　　１１３﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１４００　　　１﹒１５００　　　１﹒１３５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
國際動態02/11/2018
特朗普拉票 打強硬反移民牌
香港政情01/11/2018
新地前主席郭炳湘出殯　政商重量級人士紛到場致哀（圖輯）
中國故事01/11/2018
【京城近觀】麥當勞要「變綠」 你喜歡嗎？
FOCUS01/11/2018
【FOCUS】政治局加持資本市場 谷基建勢考起央媽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN