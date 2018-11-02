《經濟通通訊社２日專訊》中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄約３７３組，較上周下跌
４﹒４％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商持續加快推盤步伐，但本周末一手
市場未有全新盤發售，暫欠焦點。市場上仍充滿負面消息，樓市開始出現劈價成交，令業主紛紛
減價求售。市場交投氣氛弱，即使業主願意減價，買家仍想觀望一段時間。（ｃｌ）
02/11/2018 17:42
【本港樓市】中原：十大屋苑周末睇樓量按周再跌４﹒４％
《經濟通通訊社２日專訊》中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄約３７３組，較上周下跌
４﹒４％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商持續加快推盤步伐，但本周末一手
市場未有全新盤發售，暫欠焦點。市場上仍充滿負面消息，樓市開始出現劈價成交，令業主紛紛
減價求售。市場交投氣氛弱，即使業主願意減價，買家仍想觀望一段時間。（ｃｌ）
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