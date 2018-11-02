【企業盈警】星光集團（４０３）料中期業績轉虧，因訂單減少

《經濟通通訊社２日專訊》星光集團（００４０３）發盈警，預料截至９月底止中期業績轉

盈為虧，因主要客戶減少訂單及壓價，包裝印刷行業競爭激烈，加上美國與中國貿易戰的影響，

公司調整營銷策略減少對訂單價格偏軟行業的銷售。同時，紙張價格上調及中國勞工成本持續上

升，有關成本未能全部轉嫁客戶。另外，華東業務營運效率改善未如理想，令其虧損進一步上升

，均拖累業績。（ｃｈ）

