《經濟通通訊社２日專訊》星光集團（００４０３）發盈警，預料截至９月底止中期業績轉
盈為虧，因主要客戶減少訂單及壓價，包裝印刷行業競爭激烈，加上美國與中國貿易戰的影響，
公司調整營銷策略減少對訂單價格偏軟行業的銷售。同時，紙張價格上調及中國勞工成本持續上
升，有關成本未能全部轉嫁客戶。另外，華東業務營運效率改善未如理想，令其虧損進一步上升
，均拖累業績。（ｃｈ）
02/11/2018 18:14
【企業盈警】星光集團（４０３）料中期業績轉虧，因訂單減少
《經濟通通訊社２日專訊》星光集團（００４０３）發盈警，預料截至９月底止中期業績轉
盈為虧，因主要客戶減少訂單及壓價，包裝印刷行業競爭激烈，加上美國與中國貿易戰的影響，
公司調整營銷策略減少對訂單價格偏軟行業的銷售。同時，紙張價格上調及中國勞工成本持續上
升，有關成本未能全部轉嫁客戶。另外，華東業務營運效率改善未如理想，令其虧損進一步上升
，均拖累業績。（ｃｈ）
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