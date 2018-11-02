《經濟通通訊社２日專訊》宏安集團（０１２２２）發盈警，預料截至９月底止中期純利按
年跌逾３０％，主要由於去年同期出售一間非全資附屬公司收益，以及重新計量於一間合營企業
保留的５０％權益而獲確認之其他收益減少所致。（ｃｈ）
02/11/2018 18:15
【企業盈警】宏安集團（０１２２２）料中期純利跌逾３０％
《經濟通通訊社２日專訊》宏安集團（０１２２２）發盈警，預料截至９月底止中期純利按
年跌逾３０％，主要由於去年同期出售一間非全資附屬公司收益，以及重新計量於一間合營企業
保留的５０％權益而獲確認之其他收益減少所致。（ｃｈ）
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