【企業盈警】宏安集團（０１２２２）料中期純利跌逾３０％

《經濟通通訊社２日專訊》宏安集團（０１２２２）發盈警，預料截至９月底止中期純利按

年跌逾３０％，主要由於去年同期出售一間非全資附屬公司收益，以及重新計量於一間合營企業

保留的５０％權益而獲確認之其他收益減少所致。（ｃｈ）

