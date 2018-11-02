【本港樓市】代理：上月樓宇買賣反彈至五千宗，料本月再回軟

《經濟通通訊社２日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，根據土地註冊處數據所得，

今年１０月份全港共錄５３６９宗樓宇買賣登記，較９月份的４７９８宗回升１２％，為連跌三

個月後略為反彈，主要受一手新盤滯後登記量勁升所帶動，並未可預示樓市交投轉旺。上月整體

物業登記總值未有跟隨登記量上升，僅錄４４７﹒２５億元，按月微跌３％，續創過去２０個月

以來新低。



＊二手私宅登記連跌５個月＊



數據顯示，１０月份一手私宅買賣登記共錄２３３３宗，按月激增８９％；惟月內相關登記

總值升幅只有１９％，錄２１４﹒２６億元。此外，１０月份一手私宅登記量最多的３個新盤分

別為ＬＰ６（１３５２宗）、上源（５１１宗）及匯璽ＩＩ（１０９宗）。

至於二手私宅市場方面，表現持續不濟，已連跌５個月，進一步跌破二千宗的關口，反映不

利因素令市場氣氛越趨淡靜。１０月份，二手私宅買賣合約登記僅錄得１７８２宗，按月再挫

１５％，創下３１個月以來的新低，重返接近歷史新低的千餘宗水平；而登記總值亦同步回落

１６％，全月僅錄得１５５﹒８６億元，同為３１個月以來的低位。



＊本月整體登記料僅４６００宗＊



非住宅市場亦備受中美貿易戰及股市大幅回落困擾，當中工廈及商廈物業均按月錄得跌幅，

而純車位跌勢暫見喘穩，店舖則逆市出現升幅。綜合計算，整體工商舖及其他類別物業上月登記

險守於一千宗水平之上，只有１００８宗，按月減少１６％。至於月內涉及登記金額則跌２１％

至６３﹒９４億元，反映此輪跌市對整體各類物業均已造成影響。

陳海潮表示，十月份整體樓宇登記錄得升幅，主要受惠前月大型新盤錄得多宗交投所帶動，

不過，上月市況已越趨淡靜，新盤開售的承接力已現不足的情況，故料可落入１１月份的一手登

記數字將明顯回落；加上二手市場及工商舖及其他類別物業交投亦持續疏落，因此相信１１月份

整體樓宇買賣登記量將再次跌穿五千宗的水平，或下試４６００宗，按月料將減少一成半。

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