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02/11/2018 11:56

【新股上市】傳中化能源香港ＩＰＯ獲批，最多籌約１５６億元

　　《經濟通通訊社１日專訊》路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，中化集團旗下石油貿易
和煉化子公司中化能源的香港ＩＰＯ申請已通過上市聆訊，集資額最多達２０億美元（約１５６
億港元）。
　　消息透露，中化能源將於下周一開始進行預路演（Ｐｒｅ－ｍａｒｋｅｔｉｎｇ），中銀國
際、里昂和摩根士丹利擔任聯合保薦人。
　　據報，中化能源今年首三個月錄得純利１２億人民幣，按年下跌４６％。集團２０１７年度
純利約５２億人民幣。（ｃｌ）

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