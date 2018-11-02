【地皮招標】政府招標出售啟德４Ｂ區２號住宅地，下月２１日截標

《經濟通通訊社２日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１８至１９年度賣地

計劃內位於九龍啟德第４Ｂ區２號地盤的新九龍內地段第６５７５號的用地。招標於１１月９日

開始，截標日期為１２月２１日。

新九龍內地段第６５７５號的地盤面積約為９０４８平方米，指定作私人住宅用途。最低的

樓面面積為３３１１６平方米及最高的樓面面積可達５５１９２平方米。（ｃｌ）

