《經濟通通訊社２日專訊》易易壹金融（００２２１）預期，集團截至２０１８年９月底止
六個月中期業績轉虧為盈，主要由於與去年同期相比，出售附屬公司而產生的收益；按公平值經
損益入帳之金融資產的淨虧損減少；及視作出售於一間聯營公司權益的虧損減少及應佔一間聯營
公司虧損減少，但被非上市債券及可換股票據的利息收入減少抵銷所致。（ｊｏ）
02/11/2018 17:45
【企業盈喜】易易壹金融（００２２１）中期業績轉虧為盈
《經濟通通訊社２日專訊》易易壹金融（００２２１）預期，集團截至２０１８年９月底止
六個月中期業績轉虧為盈，主要由於與去年同期相比，出售附屬公司而產生的收益；按公平值經
損益入帳之金融資產的淨虧損減少；及視作出售於一間聯營公司權益的虧損減少及應佔一間聯營
公司虧損減少，但被非上市債券及可換股票據的利息收入減少抵銷所致。（ｊｏ）
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