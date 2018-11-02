【企業盈喜】易易壹金融（００２２１）中期業績轉虧為盈

《經濟通通訊社２日專訊》易易壹金融（００２２１）預期，集團截至２０１８年９月底止

六個月中期業績轉虧為盈，主要由於與去年同期相比，出售附屬公司而產生的收益；按公平值經

損益入帳之金融資產的淨虧損減少；及視作出售於一間聯營公司權益的虧損減少及應佔一間聯營

公司虧損減少，但被非上市債券及可換股票據的利息收入減少抵銷所致。（ｊｏ）

