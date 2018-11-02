《再戰明天》下周關注美國參眾兩院選舉和聯儲局議息

《經濟通通訊社２日專訊》下周最令人關注的是於周二（６日）的美國參眾兩院選舉，今日

市場傳出美國總統特朗普要求內闊起草中美貿易協議，刺激股市急升。

下周另一重要事項是聯儲局將於周三（７日）及周四（８日）展開為期兩天的議息會議。



＊下周關注美兩院選舉和聯儲局議息，李克強會見ＩＭＦ、世銀和世貿官員＊



下周全周的重要經濟活動包括有：

下周一：日本央行公布會議記錄，和歐元集團開會議。

下周二：中國國務院總理李克強會見國際幣基金組織（ＩＭＦ）和世界銀行及世界貿易組織

（ＷＴＯ）官員，和美國參眾兩院選舉。

下周三：美國聯儲局展開兩日議息會議。



＊日本央行公布９月貨幣政策會議記錄，歐元集團在布魯塞爾開會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（５日）早上７：５０ａｍ，日本央行公布９月

１８－１９日貨幣政策會議記錄。９：００ａｍ，日本央行總裁黑田東彥會晤商界領袖並發表講

話。

在歐洲，歐洲央行副總裁德金多斯、首席經濟學家普雷特與管委斯麥茨發表講話。此外，歐

元集團在布魯塞爾開會議。

下周一晚上９：１０ｐｍ，加拿大央行總裁波洛茲在加拿大－英國商會發表講話。

１０：００ｐｍ，歐元區財長會議，討論加深歐元區一體化，包括歐元區預算、賦予歐元區救助

基金更大權力、以及設立歐元區存款擔保機制。



＊歐元區公布投資者信心指數，ＩＳＭ非製造業綜合指數料下滑＊



俄羅斯股市下周一因假期休市。

在數據方面，下周一早上８：３０ａｍ，本港公布１０月採購經理人指數。９：４５ａｍ，

中國公布１０月財新服務業採購經理人指數，料由５３﹒１下滑至５２﹒８。

下周一下午３：００ｐｍ，巴西公布１０月ＦＩＰＥ消費者物價指數，月率料由０﹒３９％

升上０﹒５２％。５：３０ｐｍ，歐元區公布１１月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，料由

１１﹒４下滑至８﹒８。

下周一晚１０：４５ｐｍ，美國公布１０月服務業採購經理人指數，料由５３﹒５升上

５４﹒７。１１：００ｐｍ，美國公布１０月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由６１﹒６下滑至

５９﹒４。



＊大成食品派業績＊



在本港，下周一開股東會的公司有：瑞風新能源（００５２７）、麒麟集團控股

（０８１０９）、五龍電動車（００７２９）和中國投資基金公司（００６１２）。

派業績的公司有：高萌科技（０８０６５）、威揚酒業控股（０８５０９）、大成食品

（０３９９９）、僑洋國際控股（０８０７０）、中國有贊（０８０８３）、ＨＭ ＩＮＴＬ

（０８４１６）、冰雪集團（０８４２９）和福紡控股（０８５０６）等。（ｈｏ）

