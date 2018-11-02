《經濟通通訊社２日專訊》美固科技控股（０８３４９）發出盈警，預期集團截至今年９月
底止九個月之純利將較去年同期所錄得之純利顯著減少。
董事會相信，純利顯著減少主要源於原材料成本上升令到集團於毛利率較２０１７年之九個
月同期下降所致。（ｋｙ）
02/11/2018 16:41
【企業盈警】美固科技（８３４９）料九個月純利按年顯著減少
《經濟通通訊社２日專訊》美固科技控股（０８３４９）發出盈警，預期集團截至今年９月
底止九個月之純利將較去年同期所錄得之純利顯著減少。
董事會相信，純利顯著減少主要源於原材料成本上升令到集團於毛利率較２０１７年之九個
月同期下降所致。（ｋｙ）
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