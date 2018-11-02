【企業盈警】中國富強金融料中期淨虧損增加至不超過７５００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》中國富強金融（００２９０）發出盈警，儘管公司截至今年９月

底止六個月收入較去年同期有所增加，預期集團於期間將錄得不超過７５００萬元之淨虧損，去

年凈虧損則約為８５６萬元。淨虧損增加主要由於營運開支增加及投資買賣上市證券出現未變現

虧損所致。（ｋｙ）

