《經濟通通訊社２日專訊》中國富強金融（００２９０）發出盈警，儘管公司截至今年９月
底止六個月收入較去年同期有所增加，預期集團於期間將錄得不超過７５００萬元之淨虧損，去
年凈虧損則約為８５６萬元。淨虧損增加主要由於營運開支增加及投資買賣上市證券出現未變現
虧損所致。（ｋｙ）
02/11/2018 16:45
【企業盈警】中國富強金融料中期淨虧損增加至不超過７５００萬元
《經濟通通訊社２日專訊》中國富強金融（００２９０）發出盈警，儘管公司截至今年９月
底止六個月收入較去年同期有所增加，預期集團於期間將錄得不超過７５００萬元之淨虧損，去
年凈虧損則約為８５６萬元。淨虧損增加主要由於營運開支增加及投資買賣上市證券出現未變現
虧損所致。（ｋｙ）
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