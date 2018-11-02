《經濟通通訊社２日專訊》位元堂（００８９７）發出盈喜，預期即使截至今年９月底止六
個月毛利因營業額下降而減少，公司仍然由虧轉盈，將錄得母公司擁有人應佔溢利，去年同期則
錄母公司擁有人應佔虧損。該改善的主要原因為議價購買一家聯營公司額外權益的收益及該聯營
公司業績改善所致。（ｋｙ）
02/11/2018 18:12
【企業盈喜】位元堂料中期由虧轉盈，主因聯營公司業績改善所致
《經濟通通訊社２日專訊》位元堂（００８９７）發出盈喜，預期即使截至今年９月底止六
個月毛利因營業額下降而減少，公司仍然由虧轉盈，將錄得母公司擁有人應佔溢利，去年同期則
錄母公司擁有人應佔虧損。該改善的主要原因為議價購買一家聯營公司額外權益的收益及該聯營
公司業績改善所致。（ｋｙ）
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