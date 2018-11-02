《小傳日記》貿談現曙光，暫時唔使慌；魚缸急彈起，淡友心已死？

《小傳日記》花旗國魚缸喺１１月迎來開門紅，而且連升三日，雖然好似有小小鯉魚翻身，

但君不見蘋果股價因為手機銷售不符預期而急跌６巴仙，道期都無咩作動，所以係咪虛火都未能

確定，但可以肯定就係，侵侵（特朗普）撥個輪畀習大大，被外界解讀為「貿易戰漸露曙光」，

道指最終收報２５３８０，升２６４點或逾１巴仙。納指收報７４３４點，升１２８點或近２巴

仙。標普５００指數收報２７４０點，升２８點或逾１巴仙。

香江魚缸亦都因為呢一通電話有積極反應，更係好友反撲嘅「餐士」，今日恆指高開５６４

點，連畀淡友嘅逃生門都無啊陰公！隨後早市一路殺上二萬六，中午收市升逾６００點，午後人

仔曾一度升破６﹒９關，哇，恆指就跟住直升過千點，真係久旱逢甘露囉！最終恆指收報

２６４８６點，升１０７０點或逾４巴仙。主板成交有１７０３億元，較上日升逾四成三！

Ａ場梗係一齊升升賀賀佢啦！滬指收報２６７６點，升７０點或近３巴仙。

藍戰士方面，今日萬洲（００２８８）最叻仔排第一，升近１４巴仙，收報６蚊。吉利

（００１７５）排睇二升近１２巴仙，報１７﹒１６銀。金沙（０１９２８）升逾１１巴仙，報

３５﹒２銀。ＱＱ（００７００）爆升９巴仙重上三百關，報３０３﹒６銀。ＡＩＡ

（０１２９９）彈近５巴仙，報６４﹒２５銀。



＊美金急回落人仔突落鑊，磚頭好精神缸友唔頭痕＊



侵侵噚晚同神州習大大傾完電話，侵侵之後一如往常喺推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）上面報喜，

話佢地傾得好開心，而新華社仲話中美兩國喺達成經貿方案上面有唔錯進展，會繼續

「ｋｅｅｐ ｃｏｎｔａｃｔ」，「孖屐」亦都因為咁認為貿易談判傾得掂數嘅機會增加，所以

態度都進取ｄ，唔再咁保守買美金避險，美匯噚晚大插近１巴仙，人仔就自然大跳彈床，神州磚

頭同神州錢莊又有借口再反彈，而大隻磚頭今日已經升得冇咁勁，仲要跑輸唔少二三線磚頭，萬

科（０２２０２）升咗逾３巴仙，報２６﹒８銀。碧桂園（０２００７）彈起近近４巴仙，報９

﹒５２銀。潤地（０１１０９）走高逾２巴仙，報２８﹒５銀。細粒Ｄ嘅龍光（０３３８０）升

逾４巴仙，報８﹒０８銀。合景泰富（０１８１３）就飆逾６，報６﹒６４銀。

錢莊方面，招行（０３９６８）又係首名跑出，勁升逾７巴仙，報３２﹒１５銀。郵儲行（

０１６５８）急彈逾４巴仙，報４﹒９銀。建行（００９３９）升逾４巴仙，報６﹒６８銀。中

行（０３９８８）就漲近３巴仙，報３﹒４６銀。



＊侵侵撥個輪舜宇升無倫，貿戰突降溫中興今狂奔＊



侵侵打個電話就刺激個市急彈６００點，外界解讀呢次通話係貿易戰降溫嘅跡象，特別係之

前被人打到殘曬嘅手機設備股都突然急升，美銀美林就講兩句，話高端「孖屐」雖然停止增長，

但相信光學鏡頭市場去到２０２１年可以增長至１２０億美金，給予舜宇（０２３８２）「買入

」評級，「他屐」睇１２５蚊。手機設備股梗係升到矇曬啦！舜宇漲逾一成，報８０﹒５銀。瑞

聲（０２０１８）升逾４巴仙，報６７﹒１銀。丘鈦（０１４７８）漲逾６巴仙，報４﹒２３銀

。鴻騰精密（０６０８８）飛起逾６巴仙，報２８﹒７５銀。

貿易戰轉好，之前一直被侵侵針對嘅中興通訊（００７６３）立即飛高逾１２巴仙，報

１３﹒９８銀。其他手機同電訊股方面，小米（０１８１０）急升逾９巴仙，報１３﹒４８銀。

祖國移動（００９４１）升唔夠半巴仙，報７４﹒０５銀。神州聯通（００７６２）升逾４巴仙

，報８﹒５４銀。中電信（００７２８）升近２巴仙，報３﹒７８銀。



＊油價好失威油股唔跪低，鐵鳥急反彈荷包好好賺＊



市場擔心全球主要產油國產量激增，加上需求因中美貿易戰而減弱，投機者紛紛離場，拖累

隔晚國際油價大跌逾２巴仙，石油石化股早段要走低。不過，大市升到ＢＡ ＢＡ聲，油股都好

難唔跟住上。中石化（００３８６）早前業績好，股價收漲逾３巴仙，報６﹒５９銀。中海油（

００８８３）走高逾１巴仙，報１３﹒５８銀。祖國石油（００８５７）微升半巴仙，報

５﹒８５銀。

人仔顯著回勇，離岸在岸成功收復６﹒９關，而中間價亦都大升近３００點子，喺８月底以

嚟最大單日升幅。油價大跌，而人仔就急彈，啱曬一眾鐵鳥啦！國航（００７５３）勁彈逾１２

巴仙，報７﹒３２銀，喺最佳嘅國貨佬。東航（００６７０）走高近１３巴仙，報４﹒９９銀。

南航（０１０５５）飆逾１３巴仙，報４﹒９７銀。



＊美銀一吹奏中生破魔咒，阿爺新指導教股升勢冒＊



近排藥股有小小番生跡象，美銀美林就立即吹奏，話中生製藥（０１１７７）估值吸引，相

信目前股價已經反映其基本業務，給予「他屐」１４﹒６７銀，評級「掃貨」。中生製藥今日急

彈近１成１，報８﹒１９銀。石藥（０１０９３）飛起逾７巴仙，報１８﹒２６銀。藥明生物（

０２２６９）彈近７巴仙，報６４﹒１銀。國藥（０１０９９）升逾２巴仙，報３７﹒４５銀。

神州中藥（００５７０）漲近８巴仙，報５﹒３４銀。

話說最近阿爺成立新一屆教育部高等學校教學指導委員會，在意就係專門指導高級學校嘅發

展，並會進行教育改革。教育佬一聽到，隻隻都十分精神，新高教（０２００１）升逾１３巴仙

，報４﹒３２銀。楓葉教育（０１３１７）升近１５巴仙，報４﹒０９銀。宇華教育

（０６１６９）升近一成，報３﹒５４銀銀。民生教育（０１５６９）升逾６巴仙，報１﹒４９

銀。睿見教育（０６０６８）升逾７巴仙，報３﹒９６銀。假期愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

