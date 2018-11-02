《真知灼見－溫灼培》剖析世界黃金協會第三季需求報告

《真知灼見》世界黃金協會（ＷＧＣ）最新第三季全球黃金供求報告顯示，全球第三季黃金

的總需求量為９６４﹒３噸，按季減少１０﹒６噸或１％，相反如以按年比則增加６﹒２噸或０

﹒６５％。至於第三季全球黃金總供應量為１１６１﹒５噸，按年輕微減少２％。按照筆者根據

路透社每日收市價計算，第三季平均金價水平為１２１１﹒８２美元。換言之，當金價處於約１

２１０美元，似乎黃金暫時找到了其平衡點，因為市場既不願在此價位拋售，但也不願吸納。



＊中國持續成全球最大黃金需求國＊



當比較第二季與第三季間的差別，最值得留意是於第三季黃金在投資需求方面大幅減少了

３０﹒８％，這是拖累了整體第三季黃金需求表現的最大「元凶」。幸好，在黃金的其他主要需

求類別，如飾金（按季增長４﹒８％）、工業用金（增長２﹒４％）及中央銀行對黃金的需求（

增長５０﹒５％）等均見增長，這紓緩了投資需求大跌所做成的衝擊。按比例計，於第三季飾金

在整體黃金需求當中的佔比為５５﹒６％，投資需求佔比為２０﹒２％，中央銀行需求黃金佔１

５﹒４％，而工業用金佔８﹒８％。

個別國家方面，中國繼續為全球最大黃金需求國，於第三季度整體黃金需求量達１８９﹒３

噸；印度排行第二，對黃金的需求量達１４８﹒８噸；美國是全球第三大黃金需求國，但需求量

只有２８﹒３噸，相比中國及印度差距甚遠。



＊留意美國會否新一輪徵關稅措施＊



現時黃金所面對的利淡因素基本上於第三季度已經存在。於９月份的大部分時間，印度貨幣

盧比基本上已跌至７２﹒９盧比兌１美元，與現今７３﹒５水平相差不遠。反觀人民幣匯價，於

９月份已處於６﹒８９兌１美元，而於９月２４日美國亦正式對中國２０００億美元進口貨品徵

１０％關稅。聯儲局亦已於９月２６日議息會把聯邦儲備基金息率推升至２％至２﹒２５％水平

。所以不少利淡金價因素當時已存在。正為此因，除非有重大因素的改變，否則料金價未來較大

機會仍以１２１０美元作為新的中軸，並於其上下走動。當然，往後我們要留意是美國會否推出

新一輪對中國的徵關稅措施。因這會不利中國經濟，削弱中國消費者對黃金的購買力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）

