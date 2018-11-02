  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2018 12:18

《真知灼見－溫灼培》剖析世界黃金協會第三季需求報告

　　《真知灼見》世界黃金協會（ＷＧＣ）最新第三季全球黃金供求報告顯示，全球第三季黃金
的總需求量為９６４﹒３噸，按季減少１０﹒６噸或１％，相反如以按年比則增加６﹒２噸或０
﹒６５％。至於第三季全球黃金總供應量為１１６１﹒５噸，按年輕微減少２％。按照筆者根據
路透社每日收市價計算，第三季平均金價水平為１２１１﹒８２美元。換言之，當金價處於約１
２１０美元，似乎黃金暫時找到了其平衡點，因為市場既不願在此價位拋售，但也不願吸納。

＊中國持續成全球最大黃金需求國＊

　　當比較第二季與第三季間的差別，最值得留意是於第三季黃金在投資需求方面大幅減少了
３０﹒８％，這是拖累了整體第三季黃金需求表現的最大「元凶」。幸好，在黃金的其他主要需
求類別，如飾金（按季增長４﹒８％）、工業用金（增長２﹒４％）及中央銀行對黃金的需求（
增長５０﹒５％）等均見增長，這紓緩了投資需求大跌所做成的衝擊。按比例計，於第三季飾金
在整體黃金需求當中的佔比為５５﹒６％，投資需求佔比為２０﹒２％，中央銀行需求黃金佔１
５﹒４％，而工業用金佔８﹒８％。
　　個別國家方面，中國繼續為全球最大黃金需求國，於第三季度整體黃金需求量達１８９﹒３
噸；印度排行第二，對黃金的需求量達１４８﹒８噸；美國是全球第三大黃金需求國，但需求量
只有２８﹒３噸，相比中國及印度差距甚遠。

＊留意美國會否新一輪徵關稅措施＊

　　現時黃金所面對的利淡因素基本上於第三季度已經存在。於９月份的大部分時間，印度貨幣
盧比基本上已跌至７２﹒９盧比兌１美元，與現今７３﹒５水平相差不遠。反觀人民幣匯價，於
９月份已處於６﹒８９兌１美元，而於９月２４日美國亦正式對中國２０００億美元進口貨品徵
１０％關稅。聯儲局亦已於９月２６日議息會把聯邦儲備基金息率推升至２％至２﹒２５％水平
。所以不少利淡金價因素當時已存在。正為此因，除非有重大因素的改變，否則料金價未來較大
機會仍以１２１０美元作為新的中軸，並於其上下走動。當然，往後我們要留意是美國會否推出
新一輪對中國的徵關稅措施。因這會不利中國經濟，削弱中國消費者對黃金的購買力。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
國際動態02/11/2018
特朗普拉票 打強硬反移民牌
香港政情01/11/2018
新地前主席郭炳湘出殯　政商重量級人士紛到場致哀（圖輯）
中國故事01/11/2018
【京城近觀】麥當勞要「變綠」 你喜歡嗎？
FOCUS01/11/2018
【FOCUS】政治局加持資本市場 谷基建勢考起央媽
專訪01/11/2018
【上海專訪】致同包孝先：降稅減費令科技企業最為受惠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN