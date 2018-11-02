【新股上市】消息指創夢天地已進行主板上市聆訊，集資最多２３億

《經濟通通訊社２日專訊》外電引述消息指，內地網絡遊戲及娛樂公司、騰訊

（００７００）持股的創夢天地（ｉＤｒｅａｍＳｋｙ）昨已進行主板上市聆訊，將在港集資２

億至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億元）。

騰訊持創夢天地２０﹒６５％，是最大機構股東。（ｈｌ）

