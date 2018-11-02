《環球趨勢－黃耀宗》為美國中期大選作準備

《環球趨勢》標普５００指數自９月２０日高位，截止１０月３０日執筆時，曾最多累挫

１１﹒４７％，令２０１８年至今回報累跌１﹒２１％。業績期已近尾聲，在２５２間已公布的

企業當中，共２０７間公司的公布盈利較市場預期佳（高出６﹒１２％）；而營收方面只錄得

１４７間公司所公布的數據較市場預期佳（高出０﹒７４％）。但是，筆者認為市場短線的焦點

已放在１１月６日的美國中期大選，其後才會因應政策及業績等因素再次進場。

坊間如何分辨美國中期大選結果利好或利淡各有解讀方式，筆者嘗試在此概括部分的分析，

以供大家參考︰

１）料民主黨將佔眾議院大多數，但共和黨應仍可維持主導參議院。

２）料股市相對利好的情況︰民主黨佔眾議院大多數，共和黨佔參議院大多數。相信過往的稅制

改革等因素將繼續，而美匯指數維持中性水平，企業盈利可再推升股市。

３）料股市相對中性的情況︰民主黨及共和黨各佔眾議院或參議院任何一方。料國內政策推動或

多或少出現影響，不明朗因素從而阻礙美股整體表現，個別行業或因應政策而跑出；另一邊廂，

當地通脹應會受惠經濟而持續穩步上揚，從而推升美匯指數。

４）料股市相對利淡的情況︰共和黨佔眾議院大多數，民主黨佔參議院大多數。過往一系列改革

措施或被推倒，令市場對美國資產失去信心，美股及美匯指數將現大幅回調。

技術分析方面，標普５００指數中線已下破自２０１６年形成的上升軌，加上ＲＳＩ早前出

現的「超買及頂背馳」，見頂信號漸現；若跌穿本年２月９日低點的２５３２﹒６９點水平的話

，技術走勢將被確認見頂。短線而言，過去１個多月的走勢已經形成「一浪低於一浪」，且正在

測試自年初形成的上升軌，而日線圖ＲＳＩ－９出現「超賣及底背馳」；整體而言，

標普５００指數或會先出現反彈，若未能回至２７３０點水平以上，中線下行趨勢將漸步浮現。

《晉裕集團首席投資策略師 黃耀宗》

