貿戰降溫人幣反彈，港股急漲１０７０點報２６４８６，成交千七億

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普昨晚與國家主席習近平通電話，雙方其後均表示

兩國就貿易議題上有良好討論，令兩國貿易爭端有所降溫，市場避險情緒暫退潮，美元等避險資

產昨日急挫近１％，刺激人民幣大幅反彈，帶動港股今早高開５６４點報２５９８０。其後升幅

一度收窄至４９３點，低見２５９０９點。但隨著科技股再次展開報復式反彈，午後更傳出美國

將起草可能的美中協議，加上中資金融股全線反彈，港股升幅擴大，最終急漲１０７０點或

４﹒２１％，收２６４８６點為全日最高位，為２０１１年１２月以來最大單日百分比升幅，全

日收復２０天線（２５５４４點），直逼５０天線（２６６８９點），並連升３日累漲１９００

點或７﹒７３％。主板總成交高達１７０３﹒０５億元大增４３﹒２５％，為今年６月初以來最

大單日成交。

國企指數收１０６８７，急升３﹒９７％或升４０８點。上證綜合指數報２６７６，升

７０點或升２﹒７０％。



＊騰訊３日反彈兩成重上三百關，招行跑贏同業飆逾７％＊



重磅股全線獲追捧，騰訊（００７００）收復３００元，最高見３０３﹒８元，收升

９﹒２９％，報３０３﹒６元，三連升累漲約２０％；港交所（００３８８）升６﹒３７％，報

２２７﹒２元；匯控（００００５）漲２﹒０８％收６６﹒４元；友邦保險（０１２９９）獲大

摩唱好，急升４﹒８１％收６４﹒２５元；中移動（００９４１）微升０﹒１４％報７４﹒０５

元。

Ａ股午後愈升愈有，滬指以全日最高位收市，加上人民幣反彈，內銀股普遍上揚，招商銀行

（０３９６８）急升７﹒１１％報３３﹒１５元；郵儲行（０１６５８）揚４﹒２６％，報

４﹒９元；農行（０１２８８）亦升４﹒０８％收３﹒５７元；建行（００９３９）急彈起

４﹒２８％，報６﹒５８元；工行（０１３９８）亦漲３﹒５４％，報５﹒５６元。

內房股今日全線上漲，惟重磅股升幅不及二三線股。碧桂園（０２００７）升３﹒９３％，

報９﹒５２元。中海外（００６８８）漲３﹒３１％，報２６﹒５５元。華潤置地

（０１１０９）升２﹒３３％，報２８﹒５元。萬科企業（０２２０２）升３﹒２８％，報

２６﹒８元。旭輝控股（００８８４）急升５﹒３６％，報３﹒５４元。龍光地產

（０３３８０）漲４﹒３９％，報８﹒０８元。



＊吉利飆近１１％成表現最好藍籌，中生製藥亦升逾一成＊



汽車股強勢反彈，吉利（００１７５）主席李書福申報，由於看好吉利股價表現，自上月底

連續３日買入一批為期一年股票掛鈎衍生工具 （ｅｑｕｉｔｙ－ｌｉｎｋｅｄ

ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ），涉及８５２２萬股，交易總值約１１﹒３２９億元，作價１４元

左右，料該批掛鈎票據，於明年１０月底到期，吉利（００１７５）全日升１１﹒７２％，報

１７﹒１６元。長城汽車（０２３３３）升７﹒０４％，報５﹒０２元。廣汽集團

（０２２３８）升６﹒４１５％，報８﹒４６元。比亞迪（０１２１１）升４﹒４７％，報５１

﹒４５０元。

個別醫藥股亦錄得逾一成升幅，中生製藥（０１１７７）收升１０﹒９８％，報８﹒１９０

元；藥明生物（０２２６９）升１１﹒６７％，報６４﹒１元；石藥集團（０１０９３）漲

７﹒５４％，報１８﹒２６元。

萬洲（００２８８）旗下子公司雙匯發展（深：０００８９５）生產的「雙匯香脆腸」日前

被台灣當局驗出非洲豬瘟病毒，拖累萬洲昨日逆市挫近４％，惟今日受惠貿易戰降溫的消息，

收升１３﹒６４％報６元，為升幅最大恆指成分股。其他內需股方面，蒙牛乳業（０２３１９）

升５﹒０４％，報２５元。中國旺旺（００１５１）揚３﹒０４％，報５﹒７７元。恆安國際

（０１０４４）升２﹒９０３％，報６３﹒８元。

國際油價隔晚急跌近３％，加上人幣反彈，中資航空股均錄得逾一成之升幅，中國國航

（００７５３）飆升１２﹒４４２％，報７﹒３２０元；東方航空（００６７０）升

１２﹒６４％，報４﹒９９元；南方航空（０１０５５）漲１３﹒２１％，報４﹒９７元。

貿戰降溫，手機設備股普遍炒高， 舜宇光學（０２３８２）升１０﹒２７％，報

８０﹒５００元；瑞聲科技（０２０１８）漲４﹒２７％，報６７﹒１元。（ｔｔ）

