《品中資－羅國森》後市去向，還看中美貿易戰

《品中資》好不容易，環球股市終於走過驚濤駭浪的１０月份（傳統上，１０月是股災月）

。對於一些初入股場的散戶來說，１０月份的股市真的不好受。我有一位年輕朋友，股齡只有幾

年，從未見過幾乎每日都下跌的股市。



他告訴我，有幾天真的不想開市，因為明知開市之後，股市就會下跌，自己持有的股票又會

再虧本；因此，心中感到很不是味兒。我告訴他，這才是股市，因為股市就像鐘擺，不是偏左就

是偏右，永遠不會留在正中位置（合理水平）。



當去年港股１２個月升足１１個月時，很多人都認為股市太癲，不合理，也是如此呢；而今

年，到目前為止，也有１月和４月是升市，所以，今年肯定不及去年那樣「癲」！只不過，港股

由５月份起連跌６個月，而跌勢更愈跌愈急，也是很年罕見的。



我趁１０月份股市結束後，做了一輪功課，檢視過大市和５０隻藍籌和５０隻中資股的表現

。準確來說，港股是從今年６月份起轉弱的，而關鍵就是中美貿易戰。



今年３月，美國掀起貿易戰，矛頭直指中國。５月份時，中國曾派出以副總理劉鶴為首的代

表團赴美進行談判，本來以為可以避免貿易戰的。誰不知，美國總統特朗普在６月中推翻有關的

談判結果，重新挑起貿易戰的火頭。從那一刻開始，中美貿易戰就正式開火，到現在還沒有停戰

（昨夜傳來中美元首曾經通電話，商談貿易戰的事，也為他們在本月底會面營造良好氣氛）。而

港股也從這個月開始正式步入熊市。



＊特朗普愈去愈盡＊



我在年中時的品評指出，整個形勢端視乎特朗普會去到幾盡。在特朗普上任初期，大家都擔

心他會採取強硬的立場對付中國；但一直都沒有，反而在內政上做了不少措施，強振美國經濟，

最主要當然是落實減稅措施了。因此，美股以至環球股市都節節上升。



但自此之後，特朗普為了討好選民，正式兌現他的競選承諾，其中一點就是針對中美的貿易

逆差。不過，特朗普向中國開打貿易戰，似乎不只想改善中美貿易逆差那麼簡單，背後可能是衝

著《中國製造２０２５》而來。



這是中國希望在未來幾年，將中國製造業水平大幅提升，以達到世界級水平的鴻圖大計。而

美國就是不想中國的製造業重新崛起，所以要先下手為強。



我當時指出，如果中美貿易戰不止於表面所指的幾千億美元逆差，而是有更深遠的盤算。那

麼，不止今年，可能未來幾年，大家都不會有好日子過。



股市策略方面，我曾經建議大家應該「穩守突擊」（足球術語是「泊大巴」），即是以幾隻

業績穩定兼有增長的優質股，再配以幾隻公用股作為整個投資組合。而在市況惡劣的時候，伺機

增持優質股，當市況稍為喘定時又沽出低位買入的優質股。



這個做法似乎頗奏效呢，回顧今年首１０個月，能夠逆市上升的股票剛好只有１０隻，而這

「十大」之中，「三桶油」都能入榜，其中中海油（００８８３）更是升幅之首，升了接近兩成

，恆生指數則下跌一成七。無他，受惠油價上升，「三桶油」的業績都大幅改善。



＊二線內銀股繼續看好＊



在國企指數方面，首１０個月中，逆市上升的股票稍多，合共１４隻。除了「三桶油」之外

，還有一些二線的內銀股，包括較冷門，但有一定實力的郵儲銀行（０１６５８），逆市升了一

成半，其餘的交通銀行（０３３２８）、中信銀行（００９９８）和招商銀行（０３９６８）等

有實力的股份制銀行，雖然不是每隻都逆市上升，但即使下跌，跌幅都相對溫和，只有低單位數

。國企指數首１０個月下跌１３﹒５％，比恆指稍好。無他，這些二線內銀股的業績都是稍優於

四大內銀。



中央政府為了應對貿易戰，肯定會進一步刺激內需，而面對貸款難的民企，應該會得到較大

的支援，連習主席也公開表示，民企一定能夠生存和發展下去，因此，業務對象為中小企的內銀

股仍然可以看好。



但油價可能已經見頂，而「三桶油」的股價也應該見頂，除非大家是想收息，否則，應該減

持「三桶油」。另外，近期股價明顯偏強的中國平安（０２３１８），仍然值得留意。



我仍然認為，未來市況如何演變，很視乎特朗普何時收手。我相信，當支持特朗普的選民，

也感受到貿易戰的傷害時，就是特朗普收手的時候了！而短期來說，下周二（６日）的美國中期

選舉就是一次民意表達的機會了，大家拭目以待吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

