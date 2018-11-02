《鍾之日記》習特通電話，股市升千點

《鍾之日記》１１月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



習特通電話「Ａ ｌｏｎｇ ａｎｄ ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ」

值萬金，中港股市狂飆，人幣報復反彈。



＊恆指大漲４％，近７年最大單日升幅＊



中美貿易戰有所降溫，港股今早高開５６４點，其後升幅一度收窄至４９３點，但隨著科技

股再次展開報復式反彈，午後更傳出美國將起草美中協議，中資金融股亦全線反彈，港股升幅擴

大，以全日最高位２６４８６點收市，急漲１０７０點或４﹒２１％，為２０１１年１２月以來

最大單日百分比升幅，全日收復２０天線（２５５４４點），直逼５０天線（２６６８９點），

連升３日累漲１９００點或７﹒７３％。主板總成交高達１７０３﹒０５億元，大增

４３﹒２５％，為今年６月初以來最大單日成交。



＊外資１７９億捧Ａ股，創互聯互通開通紀錄＊



憧憬中美貿易戰見曙光；中國政府罕有召開高規格民企座談會，支持民企經濟發展；外資湧

入Ａ股，互聯互通北上資金今日流入１７９億元（人民幣．下同），創下２０１４年１１月互聯

互通機制開通以來的紀錄。

滬綜指由頭升到尾，最終更以日內高位２６７６﹒４８點收市，全日急漲２﹒７％。全周計

，滬綜指累升３％；深成指收漲３﹒９６％，創業板更飆升４﹒８２％，三項主要指數均錄四連

升。

成交急增，成交額錄４５１３億元，較昨日（１日）大增１８％，北上資金共錄１７９億，

其中深股通用６５﹒７９億元，創開通以來最高額度使用紀錄。



＊民企座談會力撐科企，騰訊飆破３００元關＊



國家主席習近平昨日主持召開民營企業座談會並發表重要講話，強調毫不動搖鼓勵、支持、

引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多

機會的方針政策沒有變，為民企繼續打下強心針。今次出席座談會的民企老闆們，包括旗下擁有

上市公司的大型集團，也有成立不足數年的獨角獸企業，還有一眾「互聯網大佬」，如騰訊

（００７００）馬化騰及小米（０１８１０）雷軍，不過他們都沒有上台發言，因此引起公眾注

意，或反映這些互聯網企業與中國政府之間的微妙關係。另外，阿里巴巴馬雲及京東的劉強東均

沒有參與今次座談會，前者明年將會卸任退隱江湖，後者則在美國惹下性侵風波。

無論如何，一眾科技股今日全線暴升，舜宇光學（０２３８２）飆１０﹒３％，報

８０﹒５元；瑞聲科技（０２０１８）升４﹒３７％，報６７﹒１元；騰訊升９﹒３％或

２５﹒８元，報３０３﹒６元，收復３００元大關令人驚喜；小米（０１８１０）升９﹒２％，

報１３﹒５元；美團點評（０３６９０）上升８﹒９％，報６１﹒３５元。



＊在岸人民幣狂飆６００點子，三大航空股全線漲超一成＊



中美貿易糾紛傳來好消息。習近平與特朗普通電話後，消息指美國有意與中國達成貿易協意

，更有傳美國總統特朗普有意在Ｇ２０峰會後與國家主席習近平共進晚餐。

貿易戰現曙光，人民幣今日延續隔晚的升勢，大舉反攻收復至６﹒８９關，在岸及離岸人民

幣在Ａ股收市前雙雙升至６﹒８８水平。在岸人民幣（ＣＮＹ）一度飆升至５９９點子，高見６

﹒８８６８，最終收報６﹒８８９７；離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）走勢與在岸相似。分析認為

，美指回落至９６前方，人幣中間價回升屬正常反應，但預料人民幣匯價的波動性及後會有所上

升。

與人民幣匯價極大關聯的航空股全線拉升，三股漲幅均漲逾一成，南航（０１０５５）飆

１３﹒２％，收報４﹒９７元；東航（００６７０）漲１２﹒６％，收報４﹒９９元；國航

（００７５３）升１２﹒４％，收報７﹒３２元。

紙業股走勢同樣凌厲，玖龍紙業（０２６８９）飆１２﹒６％，晨鳴紙業（０１８１２）漲

６﹒８％，陽光紙業（０２００２）升５﹒３％。



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