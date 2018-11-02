【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟，列席民企股價獲提振

《經濟通通訊社記者楊英傑２日報道》國家主席習近平昨日（１日）主持召開民營企業座談

會並發表重要講話，強調毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，致力

於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。

習近平指出，要不斷為民營經濟營造更好發展環境，幫助民營經濟解決發展中的困難。當前

要抓好６個方面政策舉措落實：

一是減輕企業稅費負擔。對小微企業、科技型初創企業可以實施普惠性稅收免除，根據實際

情況降低社保繳費名義費率。

二是解決民營企業融資難融資貴問題。對符合經濟結構優化升級方向、有前景的民營企業進

行必要財務救助，省級政府和計劃單列市可以自籌資金組建政策性救助基金，糾正一些政府部門

、大企業利用優勢地位以大欺小、拖欠民營企業款項的行為。

三是營造公平競爭環境。鼓勵民營企業參與國有企業改革。

四是完善政策執行方式。

五是構建親清新型政商關係。經常聽取民營企業反映和訴求，特別是在民營企業遇到困難和

問題情況下更要積極作為、靠前服務，幫助解決實際困難。

六是保護企業家人身和財產安全。紀檢監察機關在履行職責過程中，既要查清問題，也要保

障合法的人身和財產權益，保障企業合法經營，讓企業家卸下思想包袱，輕裝前進。



＊官媒：高規格座談會罕見＊



《人民日報》海外版旗下微博帳號俠客島評論稱，這麼高層面的民營企業座談會並不多見。

以往這類座談會在政協和統戰系統，以及政府內召開比較多，但由黨和國家最高領導人出面主持

召開，非常罕見。座談會除了習近平，還有三位政治局常委汪洋、王滬寧、韓正參會，規格是相

當高。座談會並選了１０位企業家發言，這１０位也是大有來頭，涉及計算機行業、機械工業、

醫藥行業、人工智能、信息安全、大數據、農業飼料等多個領域，有不少高新科技企業，應該說

，他們代表了中國企業轉型升級的未來。

不過，阿里巴巴的馬雲、萬達的王健林、京東的劉強東、華為的任正非等民企大佬並沒參加

座談會。

有評論指出，座談會上沒有一家互聯網公司代表發言，這不是一件小事情，與其說互聯網公

司身份問題值得思考，更重要的是，這些年互聯網公司自己的表現究竟是否基本合格，是真正的

中國民營經濟還是域外運行的私營經濟而已？



＊出席座談會民企股價獲提振＊



座談會上，劉積仁、魯偉鼎、王小蘭、孫飄揚、盧勇、湯曉鷗、劉漢元、談劍鋒、劉屹、耿

哲等１０位知名民企老總發言，其旗下相關股份今早見明顯升幅，恆瑞醫藥

（滬：６００２７６）現升３﹒９８％，東軟集團（滬：６００７１８）猛漲８﹒８３％。

列席者亦不乏知名互聯網企業創始人，如騰訊（００７００）馬化騰、小米（０１８１０）

雷軍，騰訊現升５﹒６９％，報２９３﹒６元，小米集團（０１８１０）上升３﹒５７％，報

１２﹒７８元。一些獨角獸創始人亦出席了座談會，如商湯科技湯曉鷗及寒武紀陳天石。



表列出席民企座談會老總旗下Ａ股表現：



股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅

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特變電工（滬：６０００８９） ６﹒９８ ＋０﹒８７％

恆瑞醫藥（滬：６００２７６） ６４﹒９９ ＋３﹒９８％

紅豆股份（滬：６００４００） ３﹒９２ 無升跌

通威股份（滬：６００４３８） ６﹒８１ ＋３﹒８１％

亨通光電（滬：６００４８７） １７﹒４８ ＋３﹒６８％



東軟集團（滬：６００７１８） １０﹒７２ ＋８﹒８３％

隆基股份（滬：６０１０１２） １５﹒０５ ＋４﹒１５％

通用股份（滬：６０１５００） ６﹒４２ ＋１﹒５８％

正泰電器（滬：６０１８７７） ２３﹒３０ ＋３﹒３７％

保隆科技（滬：６０３１９７） １７﹒４７ ＋１﹒８７％



萬向錢潮（深：０００５５９） ５﹒３８ ＋６﹒７５％

海馬汽車（深：０００５７２） ２﹒２７ ＋１﹒３４％

蘇寧易購（深：００２０２４） １１﹒７８ ＋１﹒２０％

高德紅外（深：００２４１４） １５﹒８５ ＋４﹒３４％

比亞迪 （深：００２５９４） ４６﹒０７ ＋０﹒８１％



奧克股份（深：３０００８２） ５﹒３０ ＋２﹒５１％

寧德時代（深：３００７５０） ７６﹒１２ ＋３﹒３８％

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表列出席民企座談會老總旗下港股表現：



股份（編號） 現價（港元） 變幅

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東岳集團（００１８９） ４﹒６１ ＋８﹒４７％

騰訊控股（００７００） ２９３﹒６０ ＋５﹒６９％

微創醫療（００８５３） １０﹒０８ ＋３﹒０７％

比亞迪 （０１２１１） ４９﹒９０ ＋１﹒３２％

小米集團（０１８１０） １２﹒７８ ＋３﹒５７％

卓爾智聯（０２０９８） ５﹒６７ ＋０﹒７１％

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