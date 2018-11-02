《權證博弈－朱紅》市場氣氛轉好

《權證博弈》恆指本周在三日內急升２０００點，從２４５００點反彈至２６５００點，這

兩天的升法皆是隔夜或者中午後，開市夾高２００至５００點，之後橫行，讓投資者無法炒即市

，被逼要選定方向。這樣一來，令投資者入市的風險更高。下周二（６日）美國中期選舉，加上

不少大藍籌繼續公布第三季度業績，港交所（００３８８）下周三（７日）公布業績，而騰訊（

００７００）則在１４日公布，筆者估計市場未來處於大幅震盪期。



港股連續三日的成交額超過１０００億元，升市加上大成交，市場氣氛轉好，就算在熊市中

，大家別忘了仍然有機會出現大幅度的反彈浪。但是根據１０月份的經驗，前一天升６００點，

第二天可以倒跌８００點的。因此，投資者如果不能承受此類大幅震盪的市場，可以選擇觀望；

如果選擇入市考一考眼光的朋友，建議控制入市的資金，緊守止蝕原則。



過去一周窩輪市場資金主要流入，有２﹒８億元流入窩輪市場，有６５００萬元流出。在流

入的資金中，第一大資金流入是恆指認沽證，有５６００萬元流入。第二大流入的是騰訊認沽證

，有４０００萬元。第三大流入的是平保（０２３１８）的認購證，有３９００萬元。第四大流

入的是平保認沽證，有２３００萬元。



恆指在１０月份下跌超過３０００點，跌了整整一個月，１１月份美國中期選舉，為爭取選

票，估計美國會繼續釋放善意，同時市場預期中美領導會在１１月尾的Ｇ２０為貿易紛爭會談。

如果投資者看好恆指，可以留意恆指認購證１３５３７，行使價２６８００元，２０１９年２月

到期，實際槓桿約１１倍。《資深權證分析員 朱紅》

（ｎｉｋｉ﹒ｃｈｕ＠ｈｏｔｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

