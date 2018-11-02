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02/11/2018 08:10

【貿易開戰】習近平：願同特朗普在阿根廷Ｇ２０峰會會晤

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家主席習近平１日應約同美國總統特朗普
通電話。
　　習近平表示，中方已就中美關係多次闡明原則立場。希望雙方按照我同總統先生達成的重要
共識，促進中美關係健康穩定發展。我也重視同總統先生的良好關係，願同總統先生在出席阿根
廷２０國集團領導人峰會期間再次會晤，就中美關係及其他重大問題深入交換意見。

＊習：兩國經濟團隊要加強接觸＊

　　習近平指出，過去一段時間，中美雙方在經貿領域出現一些分歧，兩國相關產業和全球貿易
都受到不利影響，這是中方不願看到的。中國即將舉辦首屆國際進口博覽會，這顯示了中方增加
進口、擴大開放的積極意願。很高興眾多美國企業踴躍參與。中美雙方也有通過協調合作解決經
貿難題的成功先例。兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達
成一個雙方都能接受的方案。
　
＊特朗普：支持美國企業參加首屆中國進博會＊

　　特朗普表示，重視同習近平主席的良好關係。兩國元首經常直接溝通非常重要，我期待著同
習主席在阿根廷二十國集團領導人峰會期間再次會晤，我們可以就一些重大問題進行深入探討。
希望雙方共同努力，為我們的會晤造好充分準備。美方重視美中經貿合作，願繼續擴大對華出口
。兩國經濟團隊有必要加強溝通磋商。我支持美國企業積極參加首屆中國國際進口博覽會。

＊朝鮮半島形勢出現積極變化＊
　
　　兩國元首還就朝鮮半島局勢交換意見。習近平強調，今年以來，朝鮮半島形勢出現積極變化
。中方贊賞總統先生同金正恩委員長舉行歷史性會晤，推動了朝鮮半島無核化和政治解決進程。
希望美朝雙方照顧彼此關切，進一步推進朝鮮半島無核化和構建朝鮮半島和平機制進程。中方將
繼續發揮建設性作用。
　　特朗普表示，今年以來，美朝會談取得了積極進展。美方高度重視中方在朝鮮半島問題上的
重要作用，願繼續同中方加強溝通協調。

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