《經濟通通訊社記者林雯婕２日上海專電》英國駐上海總領事館表示，英國約克公爵安德魯
王子將攜英國國際貿易大臣利亞姆．福克斯博士（Ｄｒ Ｌｉａｍ Ｆｏｘ）帶領英國商務代表
團參加首屆中國國際進口博覽會。
英國商務代表團的成員公司包括：英國石油公司碧辟（ＢＰ）、匯豐銀行、葛蘭素史克
（ＧＳＫ）等。中英雙邊貨物和服務貿易額去年達到創紀錄的６７５億英鎊。
02/11/2018 08:56
【上海專電】英國約克公爵將攜國際貿易大臣率團赴上海參加進博會
《經濟通通訊社記者林雯婕２日上海專電》英國駐上海總領事館表示，英國約克公爵安德魯
王子將攜英國國際貿易大臣利亞姆．福克斯博士（Ｄｒ Ｌｉａｍ Ｆｏｘ）帶領英國商務代表
團參加首屆中國國際進口博覽會。
英國商務代表團的成員公司包括：英國石油公司碧辟（ＢＰ）、匯豐銀行、葛蘭素史克
（ＧＳＫ）等。中英雙邊貨物和服務貿易額去年達到創紀錄的６７５億英鎊。
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