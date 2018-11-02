【上海專電】英國約克公爵將攜國際貿易大臣率團赴上海參加進博會

《經濟通通訊社記者林雯婕２日上海專電》英國駐上海總領事館表示，英國約克公爵安德魯

王子將攜英國國際貿易大臣利亞姆．福克斯博士（Ｄｒ Ｌｉａｍ Ｆｏｘ）帶領英國商務代表

團參加首屆中國國際進口博覽會。

英國商務代表團的成員公司包括：英國石油公司碧辟（ＢＰ）、匯豐銀行、葛蘭素史克

（ＧＳＫ）等。中英雙邊貨物和服務貿易額去年達到創紀錄的６７５億英鎊。

