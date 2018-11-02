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02/11/2018 10:02

【呵護民企】官媒評論：高規格座談會召開，新形勢下支持民企發展

　　《經濟通通訊社２日專訊》《人民日報》海外版旗下微博帳號俠客島評論稱，在政治局會議
結束的第二天，國家主席習近平昨日（１日）主持召開民營企業座談會，這在十八大以來是首次
，這麼高層面的民營企業座談會並不多見。以往這類座談會在政協和統戰系統，以及政府內召開
比較多，但由黨和國家最高領導人出面主持召開，非常罕見。
　　評論指，座談會不是嚴肅的工作會議，可以看作是徵求意見、溝通情感為目的的會議，也是
一次調研。既然是徵求意見和調研，那就要有明確的問題意識。現實困難不必多說，政治局會議
已經有判斷，昨日的座談會一個主題，就是如何在新形勢下支持民營企業發展。
　　習近平在座談會上提出要落實６大政策措施，一是減輕企業稅費負擔；二是解決民營企業融
資難融資貴問題；三是營造公平競爭環境；四是完善政策執行方式；五是構建親清新型政商關係
；六是保護企業家人身和財產安全。評論認為，六大措施要落地，意在讓民營企業家真正能卸下
思想包袱，輕裝前進。
　　評論又指，座談會除了習近平，還有三位政治局常委汪洋、王滬寧、韓正參會，規格是相當
高。座談會並選了１０位企業家發言，這１０位也是大有來頭，涉及計算機行業、機械工業、醫
藥行業、人工智能、信息安全、大數據、農業飼料等多個領域，有不少高新科技企業，應該說，
他們代表了中國企業轉型升級的未來。（ｂｉ）

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