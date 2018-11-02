【聚焦人幣】離岸人幣大漲逾４００點子，收復６﹒８８關

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣匯價進一步反彈，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現報

６﹒８７５０，大漲４２０點子，收復６﹒８８關口。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）亦收

復多個關口，現報６﹒８８７０，升６２６點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤觸及三周新高後升幅略有收窄，但午後跟股市發力

，高見６﹒８８６８，於４時３０分官方收盤價報６﹒８８９７，較上個交易日大漲５９９點子

。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒９３７１，較上個交易日大升２９９點子，為８月２８

日以來最大漲幅。（ｂｉ）

