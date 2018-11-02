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02/11/2018 16:52

【呵護民企】銀河證券牽頭成立６００億紓困基金，投向民營上市等

　　《經濟通通訊社２日專訊》銀河證券擬牽頭，聯合央企、地方國企、金融投資機構、大型民
營企業集團等共同發起設立總規模達６００億元人民幣的銀河發展基金（母基金）。投向主要包
括：一是符合證券行業母計劃要求的民營上市公司。二是符合銀河證券自身發展戰略的投資標的
。三是具備參與上市公司並購重組等資本運作條件的特定行業。四是與銀河證券形成戰略合作關
系的區域投資，包括國家級、省級經濟技術開發區的上市公司和擬上市公司。五是具備後續資本
運作條件的區域股權市場掛牌企業。（ｃｔ）

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