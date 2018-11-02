《Ａ股行情》滬指半日升１﹒２％創板漲３％，北上資金湧入９４億

《經濟通通訊社２日專訊》中美兩國元首通電，中美貿易關係或有修好的希望，再加上政府

罕有召開高規格民企座談會，兩大利好今早捧起滬深股市，滬綜指高開１﹒６５％，但開市後升

勢稍微收窄，半日升１﹒２１％，報２６３７﹒６５點，深成指受惠科技股猛升，半日漲

２％，報７７５４﹒９２點，創業板指大３％。

美國總統特朗普表示，與中國國家主席習近平之前進行了非常好的電話討論，再加上兩人計

劃在１１月底Ｇ２０峰會期間會面，市場希望可緩和兩國貿易戰以來的緊張局勢，人民幣匯價今

日大幅反彈。

習近平主持召開民營企業座談會並發表重要講話，數十家知名企業老總出席，習近平強調鼓

勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，要解決民企融資難融資貴的問題。

外資瘋狂湧入，通過滬股通、深股通的北上資金早盤流入９４億元（人民幣．下同），已打

破昨天全日８７億元深股通開通以來新高的記錄，其中深港通額度半日已用３８億創開通以來最

多。

兩市半日成交額為２４４５億元，較上日半日成交額增加５﹒２％。



＊東軟、恆瑞老總有發言，股價即起跑＊



１０位民企老總在如此高規格的民企座談會上發言，當中卻不包括知名互聯網企業家騰訊（

００７００）馬化騰及小米（０１８１０）雷軍，這個安排備受外界關注。參與發言的老總旗下

公司股價大漲，如劉積仁旗下東軟集團（滬：６００７１８）漲８﹒３２％，孫飄揚旗下恆瑞醫

藥（滬：６００２７６）升５﹒５８％，魯偉鼎旗下萬向錢潮（深：０００５５９）上升６％。

至於有份參與的企業亦有不俗股價表現，特變電工（滬：６０００８９）升１﹒２％，正泰

電器（滬：６０１８７７）揚４％，海馬汽車（深：０００５７２）上升１﹒３％，蘇寧易購（

深：００２０２４）同升１﹒３％。



＊人幣大復仇，航空股爆發＊



市場憧憬中美貿易戰以來的緊張局勢可以緩和，受美國制裁的股份反應熱烈，攝像頭生產商

大華股份（深：００２２３６）及海康威視（深：００２４１５）開市即漲停，但盤中開板，前

者半日升９﹒７％，後者半日終升８﹒９％。美國早前規定，聯邦政府機構不得採購或獲取上述

兩家中國企業生產的視頻監控和通信設備。至於中興通訊（深：００００６３）已被有限度解除

美國禁令制裁，半日亦升６﹒９％。

人民幣匯市在隔晚及今早復仇大幅反彈，及原油價格回落，航空股今早重獲支持，華夏航空

（深：００２９２８）甫開市就漲停；國航（滬：６０１１１１）、南航（滬：６０００２９）

及東航（滬：６００１１５）分別漲６﹒２％、５﹒３％及６﹒３％。（ｅｙ）

