【聚焦人幣】人幣即期開市大升３４８點子，離岸升破６﹒９１關

《經濟通通訊社２日專訊》隔夜人民幣暴漲，人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３７１，較

上個交易日大升２９９點子，為今年８月２８日以來最大漲幅。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦高開３４８點子，報６﹒９１４８，上個交易日

即期匯率收盤報６﹒９４９６。

而離岸人民幣（ＣＮＨ）亦大舉反攻轉強，今早更一度升穿６﹒９１關，高見

６﹒９０８８，惟其後略為回落，暫在６﹒９１後方徘徊。（ａｃ）

