《經濟通通訊社２日專訊》隔夜人民幣暴漲，人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３７１，較
上個交易日大升２９９點子，為今年８月２８日以來最大漲幅。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦高開３４８點子，報６﹒９１４８，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒９４９６。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）亦大舉反攻轉強，今早更一度升穿６﹒９１關，高見
６﹒９０８８，惟其後略為回落，暫在６﹒９１後方徘徊。（ａｃ）
02/11/2018 09:38
【聚焦人幣】人幣即期開市大升３４８點子，離岸升破６﹒９１關
《經濟通通訊社２日專訊》隔夜人民幣暴漲，人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３７１，較
上個交易日大升２９９點子，為今年８月２８日以來最大漲幅。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦高開３４８點子，報６﹒９１４８，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒９４９６。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）亦大舉反攻轉強，今早更一度升穿６﹒９１關，高見
６﹒９０８８，惟其後略為回落，暫在６﹒９１後方徘徊。（ａｃ）
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