【Ａ股維穩】地方券商斥資化解民企質押風險，明年評價最多加３分

《經濟通通訊社２日專訊》據《證券日報》報道，近日，北京等地證監局向各轄區內證券公

司下發了通知，提出多項重要調整措施，包括：為解決存量違約合約而新增的場內股票質押交易

，不認定為新增合約；證券公司因股票質押違約處置，導致持股超過５％，或者持有非權益類證

券超過其總規模２０％，不會被認定為違反監管標準；證券公司參與認購專項用於化解上市公司

股票質押風險、支持民營企業發展的各類資產管理計劃的，減半計算市場風險資本準備；經中證

監機構部認可，符合規範整改要求的證券公司私募股權投資基金管理子公司參與化解民營上市公

司流動性風險，可設立專門的二級私募股權投資基金管理子公司。



＊支持民企規模達到２００億元加３分＊



值得關注的是，２０１９年進行券商評價時，通過「證券行業支持民營企業發展資產管理計

劃」等方式用於解決股票質押風險、支持民營企業發展，實際投資規模達到２００億元（人民幣

．下同）、１００億元、５０億元、２０億元以上的券商，分別加３分、２分、１分、０﹒５分

。據悉，評價加分項達３分的專項內容十分罕見。

與此同時，通知鼓勵證券公司利用專業優勢，運用成熟的信用衍生品或信用增進工具，提供

有效風險對沖手段，幫助民營企業特別是民營上市公司解決融資難問題。（ｅｙ）

