【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象，料公布擴大開放新政

《經濟通通訊社記者楊英傑、林雯婕２日報道》首屆中國國際進口博覽會１１月５日至１０

日在上海舉行，國家主席習近平將主持開幕禮並演講。進博會的規格和規模遠遠高於其他展覽會

，多國政治人物及官員均會出席，美國總統特朗普和習近平早前通電時，也不忘提及進博會的安

排。習近平下周一將在進博會上發言，預料會公布新一輪擴大對外開放措施。

中國政府以舉國之力宣傳進博會，可以相提並論的是中共建國初期設立的廣交會，但中國實

施改革開放已經跨入第４０個年頭，如今在上海可以見到不同膚色種族的人士，到處都是外國品

牌的服裝店和餐廳，為甚麼中國政府還要如此重視一個強調「開放」的博覽會呢？



＊波音臉書特斯拉齊參展，香港區猶如美食展＊



上海進博會即將舉行，主要包括三部分內容：一是國家貿易投資綜合展，只展示不成交，相

當於「小世博會」，展覽面積３萬平方米，共有８２個國家、３個國際組織的７１個展台參展。

二是企業商業展，相當於進口版的「廣交會」，展覽面積２７萬平方米。其中，貨物貿易區

包括智能及高端裝備、汽車、消費電子及家電、服裝服飾及日用消費品、食品及農產品、醫療器

械及醫藥保健；服務貿易區主要展示新興技術、服務外包、創意設計、文化教育、旅游服務、物

流服務、綜合服務等。

三是虹橋國際經貿論壇，相當於中國版的「達沃斯論壇」，將由一場開幕式和「貿易與開放

」、「貿易與創新」、「貿易與投資」三場平行論壇組成，微軟創辦人比爾蓋茨和阿里巴巴董事

局主席馬雲將參與平行論壇。

來自１３０多個國家或地區的超過２８００個企業參與進博會，包括２００多家世界５００

強及行業龍頭企業，包括波音、特斯拉、高通、臉書及谷歌等，早前被廣傳的明星展品包括意大

利豪華遊艇、生物概念車及重達１５６噸的「金牛座龍門銑」。

至於來自香港的參展產品企業多數是食品公司，例如四洲集團（００３７４）、王子食品、

李錦記及南北行，猶如美食展一樣，而參展的服務業企業種類則較為多元化，包括香港電訊

（０６８２３）、香港旅發局、縱橫國際會計師行、嘉里物流（００６３６）等。



＊Ｇ７元首齊缺席，進博會認受性受挑戰＊



進博會之所以具戰略意義，是因為其代表的「開放」概念正正是中國現階段最希望宣傳的印

象，因中國及美國之間的貿易戰愈演愈烈，中國的貿易壁壘、國企不正當競爭及竊取外國企業商

業機密等負面形象被擺上國際談判桌上，而中國的經濟增長十分依靠於出口，所以中國政府絕對

不願重返加入世貿之前的日子。

中國政府年內亦出台多條擴大開放的新政策，如允許外資成立控股甚至獨資金融機構，以及

降低汽車進口稅率。今次習近平在進博會上的發言，備受國際關注，因其很可能公布最新的擴大

對外開放政策。

為增加進博會的國際認受性，中國政府極力邀請各國元首參加進博會，見證中國政府為擴大

開放而作出的「努力」。目前有來自俄羅斯、越南、巴拿馬、古巴及瑞士等１８個國家的元首同

意出席，七國集團（美國、英國、法國、德國、日本、意大利及加拿大）的元首均決定不出席，

意味著進博會被多個貿易大國冷待。

