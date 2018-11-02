【ＦＯＣＵＳ】放低電話即祭「中國計劃」，慎防侵侵「兵不厭詐」

【ＦＯＣＵＳ】距離中期選舉結果揭盅僅剩不到一周時間，計劃突擊前往８個州舉行旋風式

造勢拉票的侵侵，周四（１日）突然在推特對大大示好，稱「剛剛與中國的習近平主席進行了長

時間和非常好（ａ ｌｏｎｇ ａｎｄ ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ）的

對話」，暗示中美貿易戰或有轉機，刺激港股夜期狂飆逾５００點、離岸人幣兌美元亦一度急彈

近７００點。承接美股三連升，恆指、滬指周五（２日）早市分別高開２﹒２％、１﹒７％。

不過，古語雲「兵不厭詐」，侵侵突然再對華示好，可能是受到美股周一（２９日）因其

「２５７０億美元關稅」論上演過山車行情的刺激而已。

畢竟，在其剛剛放下電話的數小時後，司法部長塞申斯（Ｊｅｆｆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）就

宣布祭出「中國計劃」（Ｃｈｉｎａ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ），以打擊中國經濟間諜活動；而

白宮首席經濟顧問庫德洛亦指，「如果中國沒有做出令人滿意的提議，那麼總統將繼續積極地

（ａｇｇｒｅｓｓｉｖｅｌｙ）推進關稅議程。」暗湧未止，從騰訊（００７００）早市大升逾

７％而大戶沽盤比率持續高於買盤比率看，投資者仍宜ｐｒａｙ ｆｏｒ ｔｈｅ ｂｅｓｔ，

ｐｒｅｐａｒｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｗｏｒｓｔ。



＊突示好或與美股、支持率齊跌有關＊



三天前才剛剛有消息指，白宮或於１２月初公布向全部中國進口貨徵收關稅，侵侵態度大轉

，或要從美股周一的反應說起。當天道指單日波幅高逾９００點，恐慌指標ＶＩＸ升穿２７，連

同周末匹茲堡猶太教堂槍擊案，據權威民調Ｇａｌｌｕｐ公布的每周數據，過去一周原本一路上

升的侵侵支持率掉頭直逼４０％低位，反對率亦大幅上升直指５５％。

侵侵最新論調令ＶＩＸ指數大幅回落近９％，芝加哥期貨交易所（ＣＢＯＴ）的主力大豆期

約本周累計漲逾４％，錄５月以來最大單周漲幅。

不過，就在侵侵與大大通話幾小時後，塞申斯即宣布，已下令啟動一項針對中國的新執法行

動計劃，根據該計劃，司法部將更積極地尋找中國「盜竊」美國商業秘密案件，並確保有足夠的

資源作出快速起訴。他直指「國際貿易對中國有利，但作弊必須停止（ｃｈｅａｔｉｎｇ

ｍｕｓｔ ｓｔｏｐ）。」

美國在台協會台北辦事處前處長包道格（Ｄｏｕｇｌａｓ Ｐａａｌ）就認為，美國在知識

產權問題上立場趨向強硬，但同時希望透過一些經濟合作糾正貿易逆差，這兩種方式都是對中國

施加壓力，逼使中國改變一貫的行為作風。



＊專家機構看法分歧，騰訊或具啟示＊



月底習特會的不確定性亦可從侵侵智囊、白宮首席經濟顧問庫德洛的言辭可見一斑。儘管他

指，即將在布宜諾斯艾利斯的會晤將是一次「非常正式的」會談，但「坦率的說，中國是罪魁禍

首（ｃｕｌｐｒｉｔ），只有他們才能打破僵局（ｂｒｅａｋ ｔｈｅ ｌｏｇｊａｍ）。」

被視作「知華派」的美國霍普金斯大學國際關係學院榮譽教授Ｄａｖｉｄ Ｌａｍｐｔｏｎ

預期，中美事實上已經進入了某種性質的冷戰，對雙方能否抓住Ｇ２０會面機會並不樂觀，因推

動兩國採取眼下這種政策的是美中之間的戰略不互信。智庫布魯金斯學會中國中心的研究員

Ｒｙａｎ Ｈａｓｓ亦認為，「習近平不可能在Ｇ２０峰會上通過對特朗普的要求投降，來回應

特朗普對他施加的公開壓力。」

耐人尋味的是，此前節節下挫的騰訊早市最多急彈逾７％，收復２０天線，惟資金流向顯示

淨流出一度高逾３億元，且大戶沽盤比率持續高於買盤比率。

不過，仍有投行分析師表示樂觀，丹斯克銀行首席策略師Ａｌｌａｎｖｏｎ Ｍｅｈｒｅｎ

預期，習特會取得積極成果的可能性已從通電話前的５０％上升到６０％；Ｂｕｌｌｔｉｃｋ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ的全球研究主管Ｋａｔｈｒｙｎ Ｒｏｏｎｅｙ亦指，倘雙方

做出任何讓步，市場將會飛漲。（經濟通通訊社 俞瑾）

