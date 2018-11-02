《精心傑作－溫傑》橙天嘉禾新項目，茂宸獲新創建投資

《精心傑作》隨著１０月份劃上句號，今年以來恆指已調整約１５％，從最高點計更是調整

了約２４％。以恆指月線圖來看，恆指出現６連陰，創出近３０年來港股最長連跌紀錄。由於中

美貿易戰陰霾不散，加上內地經濟放緩，硬脫歐等因素，令港股節節下挫。本周二（３０日）恆

指見過本年低位２４５４０點，隨後狹美股之勢迎來反彈。在筆者執筆之時，恆指已反彈至

２５４００點附近。近日十分流近一句說話：「冬天到了，春天還會遠嗎？」。筆者相信１１月

６日的美國中期大選結果或會為大家帶來「遲來的春天」。



＊橙天嘉禾計劃發展娛樂中心＊



今個星期將介紹兩隻股份，首先是橙天嘉禾（０１１３２）。集團主要於香港、中國內地、

新加坡及台灣從事舞台演出、影城營運、電影及電視節目發行及製作，其長遠目標是成為亞太區

首屈一指的多元化綜合娛樂運營商。

集團早前發公告，計畫收購位於江蘇省江陰市的２幢已竣工的綜合商業物業（總建築面積約

９３１３７﹒７平方米），並於未來經營一座休閒娛樂綜合大樓（娛樂綜合體）及一間電影主題

酒店，力求為顧客提供「一站式」的多方位娛樂體驗。（投資需要留意，相關收購仍待於１１月

２３日舉行的股東特別大會通過）

根據資料，江陰市位於中國江蘇省南部，是無錫市下轄的一個縣級市，多年來在中國百大經

濟發展城巿中名列前茅，居民消費力強，亦是國內旅客到訪的熱門地點之一，對集團而言，甚具

發展潛力。

事實上，江陰市２０１７年的經濟（ＧＤＰ）總量達到３，４８８億元人民幣，按常住人口

計算人均生產總值達到２１﹒１萬元人民幣，超過眾多一線城市。而同期全市居民人均可支配收

入則達５０３７９元人民幣，消費能力理想。更重要的是，當地現有的零售商場均較為傳統，欠

缺特色，令高消費人群寧願附近的上海和蘇州消費，預示集團打算建立的娛樂綜合體和配套文化

主題酒店應具一定吸引力，並成為中長線收入及盈利的新動力。

當然，上述項目需要大量資金。集團於２０１８年６月３０日集團具備有利現金狀況，持有

存款及現金約１６億港元，財務狀況穩健，足夠相關發展。而管理層表示，計劃中娛樂綜合體及

電影主題酒店將於２０１９年第四季投入營運，並開始帶來現金收入。股價方面，雖然近期恆指

大幅下挫，集團股價逆市向好，印證市場同樣看好其前景。建議可於０﹒３５元附近水平買入，

若收購江陰市商業物業的方案獲得通過，中線目標０﹒４３元，嚴守下跌一成止蝕。



＊茂宸發展大健康及金融＊



第二隻股份是茂宸集團（２７３），其兩大業務分別為「大健康」及「金融」。集團透過自

身增長及一系列戰略併購（包括旗下寶德醫務與Ｔｈｅ Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｃｌｉｎｉｃ合併共

建香港最大、亞洲領先輔助生殖醫療集團，以及投資全球領先輔助生殖服務集團Ｇｅｎｅａ

Ｌｉｍｉｔｅｄ），成功構建及促進金融、高端醫療和母嬰童消費零售平台之間的協同效益，帶

動中期業績扭虧為盈，淨溢利按年大幅飆升逾１８倍至約１﹒７２億元。

新消息方面，集團成功引入新創建（００６５９）投資旗下的醫療平台茂宸醫療集團。是次

投資，反映新創建看好集團在醫療業務方面，特別是輔助生殖業務的發展。隨著集團與新創建集

團有望達成形成策略性合作，可望進一步開拓亞太區其他醫療業務發展機遇，帶動雙方業務增長

。事實上，茂宸近年致力打造健康醫療平台，發展已漸見規模，並持續獲得不同的大型企業垂青

，其與新創建及微醫在各項業務的契合及協同效應值得憧憬。

集團早前股價受大市拖累曾顯著回落，近日則有所回穩。進取投資者或可小注吸納作中長線

部局，建議於１﹒４元附近水平買入，目標先看１﹒６元，嚴守下跌一成止蝕。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

