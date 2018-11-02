【樓市轉勢】中原二手樓價指數連跌五周，按周再挫０﹒５８％

《經濟通通訊社２日專訊》反映二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ報１８３﹒７０點

，按周跌０﹒５８％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周跌０﹒６５％至

１８６﹒６４點，ＣＣＬ（大型單位）按周跌０﹒２８％至１７９﹒６２點，三大指數同樣齊跌

５周，分別累跌１﹒５５％、１﹒２１％及２﹒７６％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，早前樓價連續下跌，主要集中於新界兩區，今周

開始有擴散至港九市區的跡象。而早前新界西連升三周後，近兩周回軟，確認未能止跌回穩，預

示新一輪跌浪又再開始。



＊港九新界各區樓價全現跌勢，料本月ＣＣＬ出現明確下調訊號＊



港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌１﹒５４％至１８７﹒７５點，跌幅為１４周最大。港島跌幅

明顯擴大，反映樓價跌勢有可能由新界延伸至市區，樓價有望進入全面下跌的階段。黃良昇預期

，１１月起公布的ＣＣＬ會出現較為明確的下調訊號，跌勢可能加快及加大，但不會因此而急跌

。

九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８６﹒０５點，按周跌０﹒０４％，終止２周連升。新界兩區跌

勢持續，新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ錄１６９﹒９４點，按周跌０﹒７８％，連跌２周共

１﹒１１％。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ錄１９３﹒６５點，按周下跌０﹒３４％，連跌９周共

７﹒２６％。（ｋｙ）

