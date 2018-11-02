  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2018 16:08

【樓市轉勢】中原二手樓價指數連跌五周，按周再挫０﹒５８％

　　《經濟通通訊社２日專訊》反映二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ報１８３﹒７０點
，按周跌０﹒５８％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ按周跌０﹒６５％至
１８６﹒６４點，ＣＣＬ（大型單位）按周跌０﹒２８％至１７９﹒６２點，三大指數同樣齊跌
５周，分別累跌１﹒５５％、１﹒２１％及２﹒７６％。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，早前樓價連續下跌，主要集中於新界兩區，今周
開始有擴散至港九市區的跡象。而早前新界西連升三周後，近兩周回軟，確認未能止跌回穩，預
示新一輪跌浪又再開始。

＊港九新界各區樓價全現跌勢，料本月ＣＣＬ出現明確下調訊號＊

　　港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌１﹒５４％至１８７﹒７５點，跌幅為１４周最大。港島跌幅
明顯擴大，反映樓價跌勢有可能由新界延伸至市區，樓價有望進入全面下跌的階段。黃良昇預期
，１１月起公布的ＣＣＬ會出現較為明確的下調訊號，跌勢可能加快及加大，但不會因此而急跌

　　九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８６﹒０５點，按周跌０﹒０４％，終止２周連升。新界兩區跌
勢持續，新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ錄１６９﹒９４點，按周跌０﹒７８％，連跌２周共
１﹒１１％。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ錄１９３﹒６５點，按周下跌０﹒３４％，連跌９周共
７﹒２６％。（ｋｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
國際動態02/11/2018
特朗普拉票 打強硬反移民牌
香港政情01/11/2018
新地前主席郭炳湘出殯　政商重量級人士紛到場致哀（圖輯）
中國故事01/11/2018
【京城近觀】麥當勞要「變綠」 你喜歡嗎？
FOCUS01/11/2018
【FOCUS】政治局加持資本市場 谷基建勢考起央媽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN