【企業盈喜】迪臣發展（００２６２）料中期盈利增幅可觀

《經濟通通訊社２日專訊》迪臣發展（００２６２）宣布，預期截至今年９月底止六個月純

利按年錄可觀增幅，主因物業發展及投資業務之盈利貢獻。大部分已簽訂銷售合同，已於此期間

進行交付，因此更多銷售收入確認。公司將於本月止旬公布業績。（ｈｍ）

