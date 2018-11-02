《經濟通通訊社２日專訊》迪臣發展（００２６２）宣布，預期截至今年９月底止六個月純
利按年錄可觀增幅，主因物業發展及投資業務之盈利貢獻。大部分已簽訂銷售合同，已於此期間
進行交付，因此更多銷售收入確認。公司將於本月止旬公布業績。（ｈｍ）
02/11/2018 07:55
【企業盈喜】迪臣發展（００２６２）料中期盈利增幅可觀
《經濟通通訊社２日專訊》迪臣發展（００２６２）宣布，預期截至今年９月底止六個月純
利按年錄可觀增幅，主因物業發展及投資業務之盈利貢獻。大部分已簽訂銷售合同，已於此期間
進行交付，因此更多銷售收入確認。公司將於本月止旬公布業績。（ｈｍ）
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