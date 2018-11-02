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02/11/2018 07:54

【漢能復活】漢能薄膜（５６６）確認獲母企溢價近２８％提私有化

　　《經濟通通訊社２日專訊》漢能薄膜（００５６６）宣布，最近收到控股股東漢能移動能源
提私有化建議。控股股東收購價格為每股不低於５元，較停牌前溢價近２８％，以現金收購或股
票置換，私有化之後公司擬在國內Ａ股市場上市，收購規模將約為５﹒４８億元。控股股東或須
提全面收購建議。
　　漢能薄膜表示，一致原則同意私有化建議，已就提議要求控股股東提供資金來源、擬置換股
票的信息、執行計劃等具體方案。（ｈｍ）

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