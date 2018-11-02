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02/11/2018 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水大幅流入１５億，買騰訊匯控建行龍湖沽融創

　　《經濟通通訊社２日專訊》周四（１日）北水大幅流入１５﹒３億元人民幣；其中買盤最多
的個股為匯控（００００５）、騰訊（００７００）、建行（００９３９）、龍湖集團
（００９６０）；相反沽盤最多的個股為融創（０１９１８）。
　　周四主板成交１１８８﹒８７億元，較周三（３１日）增加１１﹒８％；港股通成交額
１２６﹒５７億，佔大市成交１０﹒６５％。
　　港股全日漲４３６﹒３１點或１﹒７５％，收報２５４１６點，收復二萬五關及升破１０天
線（２５１８１點）。
　
＊騰訊再彈４％，北水流入３﹒５億＊
　
　　重磅股全線上揚，騰訊無懼中央打壓手遊業，繼周三彈近６％後，周四再升４﹒０５％，收
報２７７﹒８元，北水同日流入３﹒４７億，過去三日合計流入５億。
　
＊匯控續成北水至愛，南下資金流入內銀內房股＊
　
　　匯控繼續有大量北水流入，周四淨買盤３﹒４９億，為日內最多北水買盤的個股，過去兩日
合計淨流入６﹒６２億。
　　內銀內房有北水買盤，建行淨買盤錄１﹒８６億，工行（０１３９８）買盤８８５２萬。內
房方面，碧桂園（０２００７）漲９％，為表現最佳藍籌，北水淨流入１﹒３４億；北水流入龍
湖集團１﹒５３億，買萬科（０２２０２）９０６８萬；惟北水大手沽融創３﹒３５億。
（ｅｎ）

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