《日入而息》傳美國起草貿易協議，港股暴漲過千點，成交千七億

《今天重點》﹡傳特朗普要求內閣起草美中貿易協議

﹡貿易戰降溫，在岸人幣收盤漲５９９點收復６﹒８９關

﹡中美貿易戰有轉機，港股全周升１７６８點終止五連跌

﹡地政總署表示啟德舊跑道住宅地接獲８份標書

﹡中原二手樓價指數連跌五周，按周再挫０﹒５８％



《即日市況》﹡貿戰降溫人幣反彈，港股急漲１０７０點報２６４８６，成交千七億



《深滬股市》﹡滬指收漲２﹒７％，北上資金創紀錄，成交４５００億



《美元匯價》﹡習特通電美匯急挫，貿戰無實質進展只當調整；歐元最新報１﹒１４３８╱

４２，日圓最新報１１２﹒８１╱８２



《公司業績》﹡亞勢備份（０８２９０）九個月虧轉盈４８８﹒８萬元，不派息



《公司資訊》﹡微醫成立大灣區協作平台，由香港醫管局前主席胡定旭任主席；廖杰遠稱微

醫控股隨時準備上市，但要選恰當時機

﹡ＶｉｕＴＶ獲得《ＮＢＡ》籃球賽香港免費電視播映權

﹡勝捷企業（０６０９０）澳洲德優東阿德萊德學舍峻工

﹡陽光油砂（０２０１２）折讓１８％發新股抵償近４８０萬元欠款

﹡當代置業（０１１０７）１０月合約銷售額逾３０億元人民幣，跌近１４％

﹡領展（００８２３）留意更多內地物業收購商機，人民幣貶值未見有影響

﹡綠色能源（００９７９）更改財政年度結算日為６月３０日

﹡永豐集團（０１５４９）訂諒解備忘錄，擬收購三艘躉船

﹡恆嘉融資租賃（００３７９）擬收購上海立足生物科技﹡恆地（０００１２

）元朗「尚悅．嶺」積極考慮在市道好時加價

﹡康宏（０１０１９）與愛爾蘭跨境匯款服務供應商合作的支付服務即將推出





《神州民企》﹡建業地產（００８３２）１０月合同銷售額增近１﹒３倍至３６億元人民幣

﹡謝文傑辭任順風清潔能源（０１１６５）首席財務官

﹡碧桂園（０２００７）首１０個月合同銷售額升３５％



《中國要聞》﹡粵港澳加快互設金融機構，外資銀行更願布局大灣區

﹡１０月物流業景氣指數回升至５４﹒５％，生產消費加快

﹡工信部表示推動人工智能產業發展邁上新台階

﹡中證監表示推進人民幣外匯期貨上市，拓寬直接融資渠道

﹡銀保監表示中資銀行參與一帶一路發放貸款逾２０００億美元；以強監管堅

決遏制金融領域惡性腐敗案件發生

﹡紫光集團首次境內發公司債獲批，註冊規模１００億

﹡報道指國泰君安完成市場首單信用保護工具業務

﹡外媒表示貝萊德擬洽購中金基金公司控股權

﹡人行今日不開展逆回購操作，六日累淨回籠５２００億；人行設７０億再貼

現額度專項支持小微和民企；中國經濟結構矛盾突出，「灰犀牛」風險將釋

放

﹡胡春華稱阻斷非洲豬瘟疫情傳播，確保生產供應穩定

﹡外匯中心表示債券通１０月成交５５０億，按月降１５％

﹡雷軍稱小米今年出貨量達１億台，提前完成全年目標

﹡官媒評論表示高規格座談會召開，新形勢下支持民企發展

﹡紅豆集團獲發ＣＲＭＷ穩債務，主席昨參加民企座談會

﹡上海直擊表示進博會一個「不一般」展會

﹡首屆進博會推廣中國正面形象，料公布擴大開放新政

﹡證券業協會表示支持民企發展資管計劃工作全面啟動

﹡新華社表示中美關係應化共識為行動

﹡中證監表示開展交易所債券市場信用保護工具的試點；中證監通報專項執法

行動第三次檢查，９案完成調查；進一步推動境內企業境外上市；中證監對

４宗案作行政處罰，涉中信融鑫等；研究支持民企發展舉措，拓寬股權等融

資渠道

﹡銀河證券牽頭成立６００億紓困基金，投向民營上市等

﹡汽柴油價每噸降３７５元和３６５元，年內最大降幅



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報９９０６﹒５９點



《其他消息》﹡馮檢基批民主派棄初選，李卓人陳凱欣是「一擔擔」

﹡運輸署預計周末有１５０輛穿梭巴士投入服務

﹡上月住宅樓宇買賣合約總值３８６億元按年跌７﹒９％

﹡代理指上月樓宇買賣反彈至５０００宗，料本月再回軟

﹡潘焯鴻驚訝有人以油壓剪切割鋼筋，但無問及對方身分

﹡港珠澳大橋石屎測試造假案，其中兩名被告被判監２１及２３個月

﹡黃天祐獲委任為財務匯報局主席，下月１５日起生效

﹡政府招標出售啟德４Ｂ區２號住宅地，下月２１日截標

﹡深股通額度用近６６億創紀錄；滬股通用１１３億元創開通以來次高

﹡儲稅券利息調高至０﹒２５％

﹡中原表示十大屋苑周末睇樓量按周再跌４﹒４％

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