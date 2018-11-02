《真知灼見－溫灼培》１１月６日美國中期選舉剖析

《真知灼見》下周二（１１月６日）美國國會參眾兩議將舉行中期選舉，結果料於周三

（７日）香港時間上午將陸續公布。這個中期選舉有甚麼值得留意呢？



＊共和黨料可勝出參議院＊



參議院現時總數有１００個議席。按「現時」的比例，有５１席是由共和黨擁有，４７席由

民主黨擁有，２席由獨立人士擁有。但到１１月６日，在民主黨的陣營中，將有２４個議席要拿

出來重選，共和黨中有９席要重選，加上２名獨立候選人，共３５席將要重選。所以對共和黨而

言，在３５個重選議席中，只需穩固９個議席，其將可繼續操控參議院。相反，對民主黨必須在

３５席中取得２８席才能操控參議院。所以市場普遍預期，共和黨重新控制參議院的機會相當高

。根據Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ網站於１１月１日民調預測顯示，在這３５個

將要重選的議席當中，民主黨有機會穩固１４個議席，相反共和黨只能穩固４個議席，其餘

１７個議席誰屬暫屬未知數。換言之，共和黨只要在這１７個未確定的議席中取多５席便能重新

操縱參議院。所以在是次美國國會中期選舉，市場焦點未非是在參議院，是在眾議院。至於另一

大型民調分析網站ＦｉｖｅＴｈｉｒｔｙＥｉｇｈｔ（５３８）也預測，美國共和黨將有

８５﹒２％取得參議院５１席或以上大多數控制權。



＊眾議院才是次選舉焦點＊



眾議院的選情會較激烈，亦是是次中期選舉中受關注焦點所在。眾議院有４３５個議席，而

整個４３５個議席將要重選。根據Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ網站於１１月１日

民調預測顯示，民主黨理應可穩固當中２０４席，共和黨只能穩固當中１９７席，餘下３４席是

最關鍵被兩黨拉攏的目標。至於民調分析網站ＦｉｖｅＴｈｉｒｔｙＥｉｇｈｔ（５３８）則預

測，在眾議院的選舉中，民主黨有８４﹒９％機會重奪眾議院２１８席或以上大多數的控制權。



＊選後還看特朗普對華政策＊



市場一般分析認為，假如美國總統特朗普所屬的共和黨如能重掌參眾兩院，這會使特朗普對

其過去推行的政策更具信心。這樣，不排除中美的貿易紛爭將會有所擴大。相反，如他失去了眾

議院的控制，或會驅使其在中美政策上有所收斂。當然，市場亦有另一看法。是如果共和黨失去

眾議院的控制，或會驅使特朗普變本加厲對付中國以爭取更大支持。至於實際情況如何有待我們

觀察。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

