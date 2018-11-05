《股林淘金－林家亨》美國選舉冷知識

《股林淘金》很多投資者對今次美國國會中期選舉的民意調查有很大的困惑，因為據說今次

民主黨在美國眾議院的投票勝出機會多於八成，但在參議院勝出機會只得１６％。大家同是國會

，為何差別這麼大？



首先，我們要明白美國國會的選舉結構和制度。眾議院的議席是兩年一任，每兩年一次選舉

，是全部４３５個議席一齊重新改選。但是參議院是六年一任期，每兩年大約重選其中三分之一

的議員席位（今次連之前懸空席位，共有３５席重選）。眾議院的４３５個議席數目，是按美國

人口來分配給各州份；例如加利福尼亞州，人口約４０００萬人，在眾議院上佔有５３個席位，

但亥懷俄明州（支持特朗普的農業大州），人口只得５８萬，在眾議院只得１個席位。在美國的

投票勢力地圖上，我們通常看到地圖上是兩邊藍色（支持民主黨派），中間紅色（支持共和黨）

，是因為美國兩邊的沿海城市╱州份，經濟較富庶，公民的教育水平較高，分辨到特朗普的語言

「偽術」能力較強，亦是是民主黨的大票倉。由於議席數目是按人口比例分配，故此得到席位也

較多，今次應可以重奪眾議院的控制權。



同樣的上述兩個州份，人口雖然差天共地，但是在參議院的結構上，兩個州都同樣只擁有兩

個議席（美國５０個州份，不論人口多少，都同樣擁有參議院兩個席位）。故此，美國中部，南

部的窮省份，所分配到的議席，在數目比例上都多於人口多的富庶省份；加上今次參議院只有

３５個席位重選，其中原屬民主黨的２６席位及原屬共和黨的９席位需要重選，故民主黨若要拿

取參議院控制權，除了要保住自己原來２６個席位之外（有些議員己經做了兩任共１２年，年紀

太老了），還要在共和黨的州份上搶奪兩個席位，困難度是非常之大的！但假若到了２０２０年

參議院再重選，民主黨勝出的機會便很大了，因為是年民主黨只有１１個席位拿出來重選，但共

和黨卻有２１個席位要拿出來重選，共和黨輸的機會便大增了！希望這個資訊對大家在投資決策

時會有幫助！！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

