《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５２７０．８３ 跌 １０９．９１點╱０．４３％
標普５００ ２７２３．０６ 跌 １７．３１點╱０．６３％
納斯達克 ７３５６．９９ 跌 ７７．０６點╱１．０４％
倫敦富時１００ ７０９４．１２ 跌 ２０．５４點╱０．２９％
法蘭克福ＤＡＸ １１５１８．９９ 升 ５０．４５點╱０．４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１０２．１３ 升 １６．３５點╱０．３２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３．１６，歐元兌美元１．１４０１
05/11/2018 07:46
《日出而作》美元破１１３日圓，美股上日回吐１０９點
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５２７０．８３ 跌 １０９．９１點╱０．４３％
標普５００ ２７２３．０６ 跌 １７．３１點╱０．６３％
納斯達克 ７３５６．９９ 跌 ７７．０６點╱１．０４％
倫敦富時１００ ７０９４．１２ 跌 ２０．５４點╱０．２９％
法蘭克福ＤＡＸ １１５１８．９９ 升 ５０．４５點╱０．４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１０２．１３ 升 １６．３５點╱０．３２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３．１６，歐元兌美元１．１４０１
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