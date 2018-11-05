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即市新聞

05/11/2018 07:50

《華爾街內望》美股結束三連升，蘋果挫逾６％，美債息升

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國股市周五（２日）收低，結束三連升，因蘋果收入預測令人
失望拖累股價下跌，加上白宮的言論削弱對美中貿易磋商的樂觀情緒。
　　白宮國家經濟委員會主任庫德洛稱，雖然美國總特朗普本月將與中國國家主席習近平會晤，
但特朗普尚未要求美國官員制定一項擬議的對華貿易計劃。庫德洛發表講話後，股市擴大跌幅。
　　道指收低１０９點或０﹒４％，至２５２７０點；標普５００指數下跌１７點或０﹒６％，
至２７２３點；納指數收跌７７點或１％，至７３５６點。
　　不過，標普５００指數及納指仍錄得５月來最大單周升幅，分別累升２﹒４％及２﹒７％。
道指則升２﹒４％，創６月來最大升幅。
　　蘋果大跌６﹒６％，收市時市值跌至不到１萬億美元，因公司警告今季收入可能不及預期。
同時蘋果的美國供應商股價亦受壓，並拖累標普科技指數下跌１﹒９％。
　　卡夫亨氏暴跌９﹒７％，因公司季度盈利不及預期。星巴克股價觸及紀錄新高，收市急漲９
﹒７％，此前公布的美國及中國收入強勁。雪佛龍上漲３﹒２％，此前公布季度利潤增長一倍，
因原油及天然氣產量均創歷史新高。
　　美債收益率上揚，因強勁的就業報告顯示，１０月就業職位大幅增長，顯示就業市場進一步
收緊，可能促使聯儲局在１２月再度加息。
　　１０年期美債收益率尾盤報３﹒２２％，就業數據帶動收益率上漲約８個基點。（ｍｎ）

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