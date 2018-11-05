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即市新聞

05/11/2018 08:45

《牛熊志選－陳其志》低位急劇反彈，候低留意騰訊購２７２３６

　　《牛熊志選》市傳中美或就貿易戰達成協議，特朗普已要求官員草擬細節，港股上周五（２
日）裂口急升突破２６０００點，刺激恆指升幅擴大至過千點，並以全日最高位２６４８６點收
市，成交急增至１７０３億元。恆指牛熊證資金流方面，上月（２５日）有約６２４６萬元淨流
入熊證，反觀牛證則錄４０５８萬元資金淨流出；若以５日計，則仍以好倉為主導，淨流入牛證
金額累計８１０２萬元，淡倉淨流出金額則超過１﹒１億元。截至上月（２５日），恆指牛證倉
位分布在收回價２４３００點至２４５９９點之間，過夜街貨相當於２３３５張期指合約；熊證
重貨區於２５６００點至２５８９９點之間，過夜街貨相當於２４２４張期指合約，不過此重貨
區因大市急升已被全數收回。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅下跌２﹒１個波幅點至２１﹒５％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌１﹒７個
波幅點至２３﹒３％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐的引伸波幅下跌３﹒２個波幅點至
１９﹒６％；港交所的引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至２６﹒１％；騰訊的引伸波幅下跌２﹒３
個波幅點至３５﹒３％；中移動的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２３﹒３％；平保的引伸波幅
下跌１﹒２個波幅點至２７﹒８％；國壽的引伸波幅下跌１﹒６個波幅點至２８﹒２％；建行的
引伸波幅下跌２﹒１個波幅點至２３﹒９％；工行的引伸波幅下跌２﹒４個波幅點至２３﹒２％
；中石油的引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至３１﹒８％；中海油的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點
至３５﹒７％；Ａ中的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至２８﹒４％。
　　個股方面，重磅股騰訊上周五升逾９％，突破３００元大關，資金趁高做淡，上周四（１日
）有７６３４萬元淨流入騰訊認沽證及熊證，同日好倉則錄５９２８萬元淨流出。技術上，騰訊
股價突破３００元心理關口後，料再順勢挑戰５０天線及中期下降軌約３１０元附近阻力，或可
順勢跟進。如看好騰訊可留意中期價外認購證２７２３６，行使價３２０元，明年２月尾到期，
實際槓桿約７﹒１倍；另外，也可留意牛證６６９４３，收回價２７０元，明年２月中到期，槓
桿約７﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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