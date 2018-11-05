《一周攻略－周進略》波幅擴大屬意料中事，持盈保泰為最佳應對

《一周攻略》本欄維持好一段日子的持盈保泰的觀點，目前看來，尚未有修正的必要。事態

發展，一如所料，資產價格波動，有別於往年，尤其是金融海嘯以來的那些年，由聯儲局最終買

單的美國經濟復甦大計，終於完成。



＊央行政策由寬漸緊，波動才是正常＊



過程中，資產價格象徵著市場穩定性，更直接表現出生產者和消費者，以至投資者的信心，

如此格局，明顯之至，只要資產市場穩定，資產價格不跌反升，便可以重建信心，過去十年便是

如此這般的渡過。不過，隨著復甦得好，甚至遠比想像中好，當局不可能完全應對危機時，所謂

非常時期的非常手段，繼續在發揮太大影響，以免太快催生了下一次危機，屆時便沒有工具可用

了。

無論如何，由美股近日的波動可見，之前數年的超低利率貨幣量寬環境，顯然造就了超低波

動率的資產價格，遠比長期平均為低。多年來市場認為，萬一央行改變態度，由寬漸緊，這樣一

來，便是整個形勢的轉變。

如此年代，自然是面對貨幣政策正常化的後果，資產價格的波動率，應該起碼回復至長期平

均，而短期亦有較長期平均遠為高的波動，這樣才是資產組合重新配置，以適應利率周期變化，

以至其他投資者在不同市場的調動的提早預期。港股不可以例外。



＊特朗普言行成市場波動另一大主因＊



當然，在這一兩年，美國總統特朗普，變成了美聯儲以外，另一為市場帶來資產價格波動率

大升的理由。他的一言一行，隨著在沒有先兆之下出現。其出招看似隨心而發，隨機而至，但其

實，以時機而言，卻又合適不過。例如，近日馬不停蹄進行中期選舉的造勢，之前在１０月，美

股大跌，讓一直以美股上升和經濟繁榮為政績的他，頓然失去了一大選舉優勢，自然要急起直追

，說來不難，就他本人在社交網站帖文幾句，倒也不一定真實，都可以馬上引來投資者的急速回

應。

事實上，上周五（２日）港股，正好說明這種心態，但要小心，他的說話並無公信力可言，

隨時變，究竟是真的說了後，情況有變而變，抑或根本說時已無意執行，純粹博奕玩心理戰，難

以分辨，但起碼對市場而言，上周五日間恆指升幅逾千點，夜期卻大跌，相信投資者不難明白，

所謂跟車太貼會出事的意思。



＊港股短期離不開大型上落市的格局＊



誠然，恆指近期跌至２４５４０點附近，應已有一定支持，畢竟已明顯跌穿過本欄提過好多

次的２５０００點參考位。反之，短期而言，又離不開大型上落市的格局，單日波幅既然可以上

千點，投資者只能以較低槓桿和注碼，見招拆招。否則，即便你有幸看中方向，仍然無法穩守倉

位，不論好倉淡倉，亦復如是。相對來說，如無必要參與，作壁上觀，持盈保泰，仍是最佳應變

策略。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

