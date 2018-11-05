《套期保值－蕭猷華》「習特會」達成貿易協議機會高

《套期保值》踏入１１月，恆生指數累計上升超過１４００點，上周五（２日）成交金額突

破１７００億、港匯轉強至７﹒８３水平、人民幣急彈至６﹒８９、新興市場貨幣回升。相信投

資者最關心的，是股市轉勢還是反彈呢？



首先，必須要拆解特朗普今次是「真心」還是「假意」呢？是否「真心」想跟習近平達成貿

易協議？還是「假意」地因為中期選舉而造勢呢？若純粹因為共和黨選情告急而打出政治牌，當

然未來幾星期便有分曉；又或者以特朗普的變臉性格，我們還值得相信嗎？不過，筆者認為從特

朗普執政整整兩年來看，特朗普今次是「真心」的。



特朗普上周致電習近平，表示希望中美達成貿易協議，隨後幾小時就有消息指會派美國官員

起草文件，特朗普還表示會跟習近平在Ｇ２０峰會時一同晚飯；另一邊廂，中國外交部亦快速回

應，指兩國元首的電話會談非常積極。筆者認為，這次跟以往有所不同，一來今次是中美領導人

的直接通話，二來通話之後，雙方對接一致、行事迅速，跟早前的較低級別的官員互訪和隔空商

討絕對不同。故此，筆者認為投資者可放心，中美達成貿易協議機會高。



筆者重申維持看好港股１１月的走勢，但過程不是一帆風順，美國上周五（２日）公布了強

勁的就業數據，失業率維持在３﹒７％，非農新增職位增加２５萬份，美元即時反彈，美國１０

年債息重上３﹒１７％，燃點加息預期。此外，香港時間周三（７日）美國中期大選，共和黨有

可能失去眾議院控制權，料港股經過上周的強勁反彈後，本周初會出現反覆回吐格局，１１月８

日後股市才重回正軌。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

