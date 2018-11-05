【企業盈警】飲食概念（０８０５６）料中期虧損大增

《經濟通通訊社５日專訊》飲食概念（０８０５６）宣布，預期截至今年９月３０日止６個

月較上年同期虧損大幅增加，主要由於出售物業、廠房及設備的虧損增加約１９０萬元，原因為

旗下一間西餐廳已於報告期間內結業並計劃遷址重開；及期間內兩間新開張餐廳購置物業、廠房

及設備產生的折舊及攤銷開支約３４０萬元所致。此外，由於就上文所述兩間新開張餐廳購置物

業、廠房及設備，該集團預期將於今年９月３０日錄得流動負債淨額。

飲食概念預期將於１１月公布中期業績。（ｓｃ）

