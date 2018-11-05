《經濟通通訊社５日專訊》中國數碼文化（０８１７５）發盈警，預期截至今年９月底止首
三季將錄得虧損，去年同期則錄得盈利４６７１﹒２萬元。
期內扭盈為虧，主要由於業內稅收監管加強導致市場低迷以及娛樂行業支出更為審慎；於去
年６月發行之可換股債券之利息有關之財務成本增加。
公司預期將於月內公布首三季業績。（ｔｔ）
05/11/2018 08:24
【企業盈警】中國數碼文化（０８１７５）料首三季扭盈為虧
《經濟通通訊社５日專訊》中國數碼文化（０８１７５）發盈警，預期截至今年９月底止首
三季將錄得虧損，去年同期則錄得盈利４６７１﹒２萬元。
期內扭盈為虧，主要由於業內稅收監管加強導致市場低迷以及娛樂行業支出更為審慎；於去
年６月發行之可換股債券之利息有關之財務成本增加。
公司預期將於月內公布首三季業績。（ｔｔ）
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