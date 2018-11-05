《經濟通通訊社５日專訊》滙友生命科學（０８０８８）發盈警，預期截至今年９月底止首
三季之虧損錄得顯著減少，主要由於一間聯營公司之權益重新分類至一項投資時確認之虧損所致
，惟於該期間並無確認有關虧損；按公平值計入損益之財務資產之公平值變動而確認之未變現公
平值收益所致。
公司預期將於今月中旬前公布首三季業績。（ｔｔ）
05/11/2018 08:45
【企業盈警】滙友生命科學（０８０８８）料首三季虧損顯著減少
《經濟通通訊社５日專訊》滙友生命科學（０８０８８）發盈警，預期截至今年９月底止首
三季之虧損錄得顯著減少，主要由於一間聯營公司之權益重新分類至一項投資時確認之虧損所致
，惟於該期間並無確認有關虧損；按公平值計入損益之財務資產之公平值變動而確認之未變現公
平值收益所致。
公司預期將於今月中旬前公布首三季業績。（ｔｔ）
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