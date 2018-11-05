  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2018 09:22

美股止三連升，騰訊挫近３％，港股低開４３６點報２６０５０

　　《經濟通通訊社５日專訊》美股上星期五（２日）終止三連升，恆指夜期跌逾６００點。港
股今早低開４３６點或跌１﹒６５％，報２６０５０。國企指數報１０５２６點，跌１﹒５１％
或跌１６１點。
　　５０隻藍籌中，有４４隻下跌，無一隻上升，其餘均為無起跌。碧桂園（０２００７）跌３
﹒３６％，報９﹒２元，為跌幅最大藍籌股。而恆地（０００１２）、信置（０００８３）、潤
電（００８３６）、中海油（００８８３）、長建（０１０３８）及九倉置業（０１９９７）均
無升跌。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）失守３００元，開市報２９４﹒６元，跌２﹒９６％。匯
控（００００５）軟１﹒５１％，報６５﹒４元。
　　美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普未有要求內閣起草對華貿易協議，拖累道指
一跌約３００點。不過，特朗普預料中美將達成協議，帶動大市尾市跌幅收窄。道指收低１０９
點，至２５２７０點；標普５００指數下跌１７點，至２７２３點；納指數收跌７７點，至
７３５６點。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６５﹒４０元　　　跌１﹒５１％
　　港交所　（００３８８）　　２２４﹒８０元　　　跌１﹒０６％
　　騰訊控股（００７００）　　２９４﹒６０元　　　跌２﹒９６％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒４５元　　　跌１﹒９８％
　　中國移動（００９４１）　　　７２﹒２０元　　　跌２﹒５０％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６３﹒００元　　　跌１﹒９５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒４７元　　　跌１﹒６２％
　　中國平安（０２３１８）　　　７８﹒８０元　　　跌０﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
興證快訊05/11/2018
藍籌季績
國際動態05/11/2018
選舉為王對華「休戰」 特式緩兵之計
中國故事02/11/2018
【進博會】首屆進博會推廣中國正面形象 料公布擴大開放新政
FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
國際動態02/11/2018
特朗普拉票 打強硬反移民牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN