美股止三連升，騰訊挫近３％，港股低開４３６點報２６０５０

《經濟通通訊社５日專訊》美股上星期五（２日）終止三連升，恆指夜期跌逾６００點。港

股今早低開４３６點或跌１﹒６５％，報２６０５０。國企指數報１０５２６點，跌１﹒５１％

或跌１６１點。

５０隻藍籌中，有４４隻下跌，無一隻上升，其餘均為無起跌。碧桂園（０２００７）跌３

﹒３６％，報９﹒２元，為跌幅最大藍籌股。而恆地（０００１２）、信置（０００８３）、潤

電（００８３６）、中海油（００８８３）、長建（０１０３８）及九倉置業（０１９９７）均

無升跌。

重磅股方面，騰訊（００７００）失守３００元，開市報２９４﹒６元，跌２﹒９６％。匯

控（００００５）軟１﹒５１％，報６５﹒４元。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普未有要求內閣起草對華貿易協議，拖累道指

一跌約３００點。不過，特朗普預料中美將達成協議，帶動大市尾市跌幅收窄。道指收低１０９

點，至２５２７０點；標普５００指數下跌１７點，至２７２３點；納指數收跌７７點，至

７３５６點。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６５﹒４０元 跌１﹒５１％

港交所 （００３８８） ２２４﹒８０元 跌１﹒０６％

騰訊控股（００７００） ２９４﹒６０元 跌２﹒９６％

建設銀行（００９３９） ６﹒４５元 跌１﹒９８％

中國移動（００９４１） ７２﹒２０元 跌２﹒５０％

友邦保險（０１２９９） ６３﹒００元 跌１﹒９５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４７元 跌１﹒６２％

中國平安（０２３１８） ７８﹒８０元 跌０﹒３２％

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（ｋｌ）

