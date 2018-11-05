《盤後部署》觀望美國中期選舉及議息會議，港股短線難破上周高位

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普上周四（１日）突與國家主席習近平通電話，令

貿易戰出現轉機，刺激港股反彈逾千點，全周累計進帳１７６８點。不過，白宮經濟顧問庫德洛

其後否認白宮正草擬潛在的貿易條款，有分析亦對中美貿易前景並不感到樂觀，加上美國１０月

份就業及時薪數據遠較預期理想，刺激美匯指數急升，港股今早開市即大幅回吐４３６點，跌幅

僅最多收窄至３３９點，全日高見２６１４６點後再度反覆向下。

隨著中國公布的財新１０月中國服務業ＰＭＩ低於市場預期的５２﹒８，降至５０﹒８，騰

訊（００７００）及舜宇（０２３８２）等於上周反彈不少的科技股順勢急回，港股全日最多急

挫７３８點，低見２５７４７點，最終全日跌５５１點或２﹒０８％，報２５９３４點，失守二

萬六關。

全日主板成交９２４﹒５６億元，較上周五大幅減少４５﹒７％。國指報１０５４４，跌

１﹒３４％或跌１４２點。上證指數報２６６５，軟１１點或軟０﹒４１％



＊若美民主黨大勝，特朗普政府恐成「跛腳鴨」＊



美國上周五（２日）公布１０月份就業數據，非農就業職位增加２５萬個，高於市場預期的

美國上周五（２日）公布１０月份就業數據，非農就業職位增加２５萬個，高於市場預期的

逾１９萬個；１０月失業率企穩於４９年低位的３﹒７％；１０月平均時薪上升５美分或

０﹒２％，按年增幅達３﹒１％，為２００９年４月以來最大。由於美國最新經濟數據造好，加

上市場持續憂慮中美能否達成貿易協議，避險情緒再度升溫，資金再次流入美元資產，惟美匯指

數上周五反彈幅不算太大，升０﹒２８％，報９６﹒５４２。

繼上周出台非農數據後，本周將有兩件大事主宰後市方向，明日美國將會舉行中期選舉，而

本周五（９日）則公布今月份的議息結果。據美國民調結果顯示，民主黨將在中期選舉奪得眾議

院控制權，共和黨則繼續掌握參議院控制權。然而，若民主黨大勝，即重奪參眾兩院控制權，特

朗普會淪為「跛腳鴨」，其推出的政策將難以實行，令美國經濟前景不明朗，美匯或會因此轉弱

，加息機率亦會下降，市場亦憧憬中美貿易爭端暫得以舒緩，從而有利港股表現。

不過，民主黨一如預期只奪得奪得眾議院控制權，其結果更大程度影響美國總統特朗普內政

，對解決中美貿易爭端的幫助不大，因此投資者宜把注意力放在月底的「習特會」。



＊騰訊下周放榜難寄予厚望，港股反彈空間不大＊



另一方面，特朗普不時會發表震驚市場的言論，且在貿易戰的態度上亦反覆不定，預期在「

習特會」舉行前，不排除特朗普會發表對華更強硬的言論以爭取更多談判籌碼，投資者對貿戰消

息更敏感，港股走勢亦會因此更為波動。聯儲局議息亦為本周另一焦點，據利率期貨數據顯示，

本月加息機率僅１０﹒５％。雖市場預期聯儲局會按兵不動，但上周公布的１０月就業數據遠較

市場預期理想，而美國第三季ＧＤＰ按季年化增長亦優於市場預期，會後聲明或會採用更「鷹派

」的措辭，從而推高美元及美債息表現，為股市走勢增添隱憂。

此外，重磅股騰訊（００７００）將於下周三（１４日）公布第三季業績，但由於中央自今

年第三季起推出嚴厲政策限制手遊行業發展，加上其去年高基數效應下，市場對騰訊第三季業績

普遍持保守看法，難成為港股止跌回升的關鍵。技術上，港股於２０天線（２５５１１點）見初

步支持，上周高位約２６５００點附近水平遇阻力。（ｔｔ）

