【貿易開戰】白宮經濟顧問：特朗普未有要求內閣起草對華貿易協議

《經濟通通訊社５日專訊》美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普尚未要求內閣起

華美中貿易協議條款，更稱對兩國達成貿易協議不像之前那麼樂觀。

庫德洛表示，特朗普與中國國家主席習近平的通話進行的很順利，本月稍後雙方在２０國集

團（Ｇ２０）峰會期間會晤，包括討論貿易問題。

他還指出，特朗普仍可能會對更多中國進口產品加徵關稅，這取決於雙方會談的進展。不過

他表示，如果貿易磋商取得進展，可能取消關稅。（ｍｎ）

