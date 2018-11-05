《經濟通通訊社５日專訊》美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普尚未要求內閣起
華美中貿易協議條款，更稱對兩國達成貿易協議不像之前那麼樂觀。
庫德洛表示，特朗普與中國國家主席習近平的通話進行的很順利，本月稍後雙方在２０國集
團（Ｇ２０）峰會期間會晤，包括討論貿易問題。
他還指出，特朗普仍可能會對更多中國進口產品加徵關稅，這取決於雙方會談的進展。不過
他表示，如果貿易磋商取得進展，可能取消關稅。（ｍｎ）
05/11/2018 08:04
【貿易開戰】白宮經濟顧問：特朗普未有要求內閣起草對華貿易協議
《經濟通通訊社５日專訊》美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普尚未要求內閣起
華美中貿易協議條款，更稱對兩國達成貿易協議不像之前那麼樂觀。
庫德洛表示，特朗普與中國國家主席習近平的通話進行的很順利，本月稍後雙方在２０國集
團（Ｇ２０）峰會期間會晤，包括討論貿易問題。
他還指出，特朗普仍可能會對更多中國進口產品加徵關稅，這取決於雙方會談的進展。不過
他表示，如果貿易磋商取得進展，可能取消關稅。（ｍｎ）
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